عروض الشارقة للتسوق تحتفي بتراث مدينة كلباء

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن "عروض الشارقة للتسوق" عددا من الفعاليات الترويجية والتسويقية والعروض الفنية لفرق شعبية في السوق الشعبي بمدينة كلباء في مبادرة (شتاء كلباء) التي استمرت على مدار يومين في إطار جهود الغرفة في تنشيط الحركة التجارية في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة ودعم مشاريع رواد الأعمال والترويج للمعالم السياحية والتراثية للإمارة.

وتضمنت الفعاليات التي شهدت حضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في غرفة الشارقة وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة عدداً من الأنشطة والمسابقات الجماهيرية والفقرات الفنية التي أحيتها فرق شعبية من الإمارات ومصر والهند إلى جانب تقديم العديد من الهدايا والجوائز.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي أن تنظيم هذه المبادرة ضمن عروض الشارقة للتسوق يأتي انطلاقا من حرص الغرفة على تعزيز الحركة التجارية والسياحية في المنطقة الشرقية وإيجاد وسائل مبتكرة لدعم مجتمع قطاع التجزئة بكافة مدن ومناطق إمارة الشارقة إلى جانب إضفاء أجواء احتفالية تسهم في تشجيع السياحة لاسيما أنها تأتي مواكبة مع الأجواء المناخية المثالية في هذا الوقت ما يساهم في استقطاب أعداد كبيرة من المتسوقين وبالتالي تعزيز حركة بيع التجزئة وخلق بيئة تنافسية متكاملة قادرة على دعم الاقتصاد المحلي في الإمارة.

من جانبها أشارت عائشة صالح رئيسة قسم المهرجان والعروض بالإنابة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن عروض الشارقة للتسوق تحقق في كل دورة عوائد مهمة تكفل لقطاع التجزئة المزيد من النمو والاستدامة وتمتد العروض حتى 20 من يناير الجاري مستقطبة شريحة واسعة من الجمهور.