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أراد تجربة السيارة فارتكب مخالفات مرورية و24 نقطة سوداء

أراد تجربة السيارة فارتكب مخالفات مرورية و24 نقطة سوداء
15 يناير 2024 01:04

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين صاحب سيارة «شاكي» ومؤجر، بإلزام الرجل بدفع مبلغ ألفي درهم للشاكي، وذلك لوجود رسائل نصية عبر برنامج «الواتس آب» بين طرفي التداعي، إضافة إلى أن الرجل لم ينكر استخدام سيارة الشاكي وارتكاب مخالفات ونقاط سوداء على المركبة المملوكة للشاكي، وقد نتج عن ذلك الخطأ أضرار أدبية لحقت بالشاكي تمثلت في شعوره بالحزن والحسرة بسبب خطأ المؤجر المتمثل في ارتكاب المخالفات والنقاط السوداء على سيارته مما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكي عن الأضرار الأدبية كافة  عملاً بمقتضيات المادة 134 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك قد أقام دعوى قضائية ضد متهم أراد تجربة سيارة الشاكي قبل شرائها، لمدة يومين ولكنه لم يعدها له وارتكب عليها مخالفات مرورية ونقاطاً سوداء، فما كان من الشاكي إلا المطالبة بدفع مبلغ 7 آلاف درهم وتحويل النقاط السوداء وعددها 24 نقطة لرخصة قيادة الزبون وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض وإلزامه بالرسوم والمصاريف وذلك بحسب ادعائه. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت برفض طلب الشاكي حول مبلغ التعويض وتحويل النقاط السوداء لرخصة قيادة المؤجر، وقضت بإلزام الزبون بدفع مبلغ ألفي درهم كتعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية، فاستأنف الشاكي الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن الزبون والشاكي على الحكم وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
وذكرت المحكمة، أنه كان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، فلما كان ما تقدم وكان الزبون لم ينكر استخدام سيارة الشاكي وارتكاب مخالفات ونقاط سوداء على المركبة المملوكة للشاكي وقد نتج عن ذلك الخطأ أضرار أدبية لحقت بالشاكي تمثلت في شعوره بالحزن والحسرة بسبب خطأ الزبون المتمثل في ارتكاب المخالفات والنقاط السوداء على سيارته مما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكي عن جميع الأضرار الأدبية كافياً في مبلغ ألفي درهم وبه تقضي المحكمة، موضحة أن مطالبات بدفع مبلغ 7 آلاف درهم لارتكاب الزبون مخالفات مرورية مع النقاط السوداء لا دليل عليه، مضيفة أنه توجد هناك مخالفات مرورية ونقاط سوداء مرتكبة من قبل الشاكي نفسه وذلك قبل ارتكاب الزبون للمخالفات المرورية مع النقاط السوداء.

مخالفات مرورية
محكمة أبوظبي
أبوظبي
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