الإثنين 15 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشاريع لتشغيل وصيانة شبكات مياه الأمطار في البر الرئيسي

صيانة متواصلة لمحطات تصريف مياه الأمطار (من المصدر)
15 يناير 2024 01:04

هالة الخياط (أبوظبي)
تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشاريع لتشغيل وصيانة شبكات مياه الأمطار في البر الرئيسي، تستهدف أربع مناطق، تتمثل في: الوثبة، مدينة زايد، المصفح، الشهامة، في إطار استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار.
وتهدف الأعمال إلى الحفاظ على شبكات صرف مياه الأمطار، ورفع كفاءتها، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة، والتنظيف الدوري لجميع شبكات وفتحات تصريف مياه الأمطار الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، مشيرة إلى أن محطات تصريف مياه الأمطار تتم صيانتها بشكل أسبوعي وشهري، وكذلك كل ثلاثة وستة أشهر وبشكل سنوي، حيث يتم تكرار هذه الأعمال كل عام وفقاً لبرنامج الصيانة المعتمد لدى البلدية.
وأضافت البلدية أن أعمال الصيانة تتضمن تنظيف وإزالة الانسدادات في شبكات صرف مياه الأمطار، وصيانة محطات الرفع لنظام صرف المياه، وكذلك صيانة سنوية لخزانات المحطات، والصيانة السنوية للمصبات البحرية وبوابات عدم الارتداد، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة التشغيل.

أخبار ذات صلة
أراد تجربة السيارة فارتكب مخالفات مرورية و24 نقطة سوداء
نيوزيلندا تحصد لقب «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار»

وأكدت البلدية أنها تتبع المعايير العالمية في شبكات تصريف مياه الأمطار. ونظام تصريف مياه الأمطار في مدينة أبوظبي تم تصميمه وتنفيذه باستخدام نظام «SCADA»، حيث يتم تشغيل ومتابعة محطات صرف مياه الأمطار، بما يضمن تصريف المياه حسب كميات هطول الأمطار السنوية، وحفاظاً على شبكات صرف مياه الأمطار ورفع كفاءتها، وتعزيز المظهر الحضاري العام، بما يواكب التطور والنمو العمراني الذي تشهده أبوظبي.
هطول
تقوم البلدية بالكشف عن أماكن تجمع المياه في آخر هطول مطري من خلال سجلات مشاريع التشغيل والصيانة السابقة، والتأكد من استمرار وجود أي مشكلة أو مسبباتها من أجل وضع الحلول الفنية المناسبة، وتحديد العمالة والمعدات الكافية للتعامل معها، وتحديد المناطق والأصول المتوقع تأثرها أثناء الهطول المطري للتعامل معها بشكل فوري عند هطول المطر.

الأمطار
مياه الأمطار
بلدية أبوظبي
أبوظبي
الوثبة
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ20 من مجندي الخدمة الوطنية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ20 من مجندي الخدمة الوطنية
اليوم 15:16
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
علوم الدار
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
اليوم 15:13
«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا
اليوم 15:11
«الاتحادية للضرائب» تستقطب 134 من الكفاءات الإماراتية
اقتصاد
«الاتحادية للضرائب» تستقطب 134 من الكفاءات الإماراتية
اليوم 15:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©