هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشاريع لتشغيل وصيانة شبكات مياه الأمطار في البر الرئيسي، تستهدف أربع مناطق، تتمثل في: الوثبة، مدينة زايد، المصفح، الشهامة، في إطار استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار.

وتهدف الأعمال إلى الحفاظ على شبكات صرف مياه الأمطار، ورفع كفاءتها، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة، والتنظيف الدوري لجميع شبكات وفتحات تصريف مياه الأمطار الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، مشيرة إلى أن محطات تصريف مياه الأمطار تتم صيانتها بشكل أسبوعي وشهري، وكذلك كل ثلاثة وستة أشهر وبشكل سنوي، حيث يتم تكرار هذه الأعمال كل عام وفقاً لبرنامج الصيانة المعتمد لدى البلدية.

وأضافت البلدية أن أعمال الصيانة تتضمن تنظيف وإزالة الانسدادات في شبكات صرف مياه الأمطار، وصيانة محطات الرفع لنظام صرف المياه، وكذلك صيانة سنوية لخزانات المحطات، والصيانة السنوية للمصبات البحرية وبوابات عدم الارتداد، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة التشغيل.

وأكدت البلدية أنها تتبع المعايير العالمية في شبكات تصريف مياه الأمطار. ونظام تصريف مياه الأمطار في مدينة أبوظبي تم تصميمه وتنفيذه باستخدام نظام «SCADA»، حيث يتم تشغيل ومتابعة محطات صرف مياه الأمطار، بما يضمن تصريف المياه حسب كميات هطول الأمطار السنوية، وحفاظاً على شبكات صرف مياه الأمطار ورفع كفاءتها، وتعزيز المظهر الحضاري العام، بما يواكب التطور والنمو العمراني الذي تشهده أبوظبي.

هطول

تقوم البلدية بالكشف عن أماكن تجمع المياه في آخر هطول مطري من خلال سجلات مشاريع التشغيل والصيانة السابقة، والتأكد من استمرار وجود أي مشكلة أو مسبباتها من أجل وضع الحلول الفنية المناسبة، وتحديد العمالة والمعدات الكافية للتعامل معها، وتحديد المناطق والأصول المتوقع تأثرها أثناء الهطول المطري للتعامل معها بشكل فوري عند هطول المطر.