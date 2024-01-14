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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي
14 يناير 2024 22:52

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عددٍ من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وعبر صاحب السمو، رئيس الدولة، خلال الاتصال، عن خالص تعازيه إلى الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي الصديق في مقتل الجنود الأتراك إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية تركية مؤخراً وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.
من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر تضامن صادقة مع تركيا وشعبها، مؤكداً متانة العلاقات الإماراتية التركية، ومتمنياً للإمارات دوام التقدم والازدهار.
وأكد الجانبان ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.

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