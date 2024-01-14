«مركز الشباب العربي» يفتح باب التسجيل في «بودكاست الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الشباب العربي عن فتح باب الترشح في النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي «بودكاست الشباب العربي»، الهادف إلى تمكين الشباب الموهوب من مختلف البلاد العربية بمهارات إعداد المحتوى الرقمي المسموع الذي يلامس أولويات الشباب، ويدعم مسارات التنمية البشرية واقتصادات ومجتمعات المعرفة في المنطقة العربية باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات في هذا القطاع المتنامي بسرعة عالمياً.

وينظم المركز النسخة الجديدة من البرنامج بالتعاون مع مؤسسات رائدة في صناعة المحتوى العربي، ومنها المنصات العالمية «صوت»، و«محتواي»، و«مُلهم بلَس»، و«أنغامي»، والتطبيق المعرفي «وجيز»، وأكاديمية سكاي نيوز عربية.

وقالت موزة الهنائي، مدير الأبحاث الاستراتيجية في المركز: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى الارتقاء بالمحتوى المسموع، والمساهمة في إنتاج قنوات صوتية عربية شبابية بجودة عالية، وتعزيز مهارات الشباب العربي في مجال التلوين الصوتي، وتزويد الشباب بالمهارات الأساسية والمتقدمة اللازمة للانطلاق بمنصاتهم الصوتية الخاصة بدعم من مختصين وخبراء في مجال البودكاست من الشركاء في البرنامج، إلى جانب مشاركتهم في دورات تدريبية وورش عمل في مجال صناعة البودكاست والمدونات الصوتية، بالإضافة إلى جلسات استشارية مباشرة بين الشباب والخبراء والملهمين في عالم البودكاست».