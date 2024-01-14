جمعية الإمارات للإبداع تكرم الفائزين بجائزة سفير التواصل الاجتماعي

الشارقة (وام)

كرم الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، في حفل أقيم، مساء أمس، على مسرح غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الفائزين بالمراكز الأولى بجائزة سفير التواصل الاجتماعي بدورتها الثانية، والتي أطلقتها الجمعية في 2023 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وصاحب الحفل معرض تضمن لوحات فنية لأصحاب الهمم من مركز مسارات للتطوير والتمكين وجمعية الإمارات لمتلازمة داون.

وهنأ الدكتور خالد القاسمي، الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئات الجائزة، لافتاً إلى أن الجائزة تهدف إلى دعم المحتوى الهادف والقيم الأصيلة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي، حيث تأتي هذه الجائزة لدعم الحسابات ومواقع التواصل الاجتماعي التي أحدثت فرقاً كبيراً وتركت بصمة إيجابية في المجتمع.

ونال المركز الأول في فئة أفضل شخصية أو حساب في مجال خدمة المجتمع أو أفضل محتوى لهذا العام في مجال التواصل الاجتماعي، محمد عصام محو، وجاء رافي موفق جروج في المركز الثاني، وعلي عبدالله أبو وردة في المركز الثالث.

أما في فئة أفضل شخصية أو حساب إلكتروني في مجال الفنون أو الترفيه أو الإعلام، فقد حصل علي حميد اللوغاني على المركز الأول، وأسماء محمد الشحي على المركز الثاني، ولينا عبدالله يوسف العالي المركز الثالث.

وفي فئة أفضل شخصية قيادية في مجال التواصل الاجتماعي، حصل هزاع علي أبوالريش على المركز الأول، وآلاء محمد السيد على المركز الثاني، وأحمد محمد النقبي (بودانة) على المركز الثالث.

أما في فئة أفضل مشروع تقني أو مبادرة ابتكارية للتواصل الاجتماعي، فقد نال المركز الأول فتاح خالد عيسى الراشد، وبسام مطشر الشمري المركز الثاني، أما الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود فجاءت في المركز الثالث.

وفي فئة أفضل أسرة في مجال التواصل الاجتماعي، حصلت أسرة فهد خلفان ناصر الحساني على المركز الأول، في حين نالت أسرة محمد عبدالله يوسف الهوتي المركز الثاني.