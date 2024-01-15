جامعة الإمارات تمول 132 مشروعاً بحثياً لدعم البحث العلمي والابتكار

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً، عن تمويل 132 مشروعاً بحثياً متنوعاً في جميع التخصصات العلمية في الجامعة، بهدف دعم الباحثين في استكشاف مواضيع مبتكرة وحل التحديات الحديثة التي تواجه المجتمع.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي، إن هذه الخطوة تعكس التزام جامعة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز البحث العلمي والابتكار وتقديم دعم قوي للمجتمع البحثي، وتأتي في سياق الجهود المستمرة لرفع مستوى التعليم العالي وتعزيز الابتكار والاستدامة في الدولة وذلك ضمن استراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار (2023-2026).

وأوضح أن الجامعة تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي من خلال هذه المشاريع البحثية والتي تخدم قطاعات حيوية مجتمعية هامة، حيث يتوقع أن تسهم النتائج في تحسين الابتكار والتنمية في المنطقة.

وأضاف أن الجامعة تشجع على التفاعل الاجتماعي والاقتصادي من خلال الأبحاث التي تعالج قضايا هامة وتسهم في تحسين جودة الحياة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز استراتيجية الجامعة الطموحة نحو بناء مجتمع علمي قوي ومستدام من خلال زيادة الإنتاجية البحثية بواسطة النشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع، حيث يعزز الاستثمار في البحث العلمي قدرات الباحثين ويسهم في تقديم حلول فعّالة للتحديات المعاصرة.

وقال إن تمويل المشاريع البحثية المختلفة، والتي يبلغ عددها 132 مشروعاً بحثياً، تتوزع على النحو التالي، و38 مشروعاً بحثياً في برنامج البحوث المتقدمة، و24 في برنامج الأبحاث الاستراتيجية، و48 في برنامج المنح البحثية لأعضاء التدريس الجدد، و17 في برنامج الأبحاث المشتركة مع الجامعات الآسيوية AUA، و5 مشاريع بحثية في برنامج زمالة جامعة الإمارات ما بعد الدكتوراه للعمل المناخي.

وأضاف أن المشاريع البحثية تتوزع حسب الكلية على النحو التالي، 29 مشروعاً بحثياً لكلية العلوم، و37 لكلية الهندسة، و20 لكلية الطب والعلوم الصحية، و11 لكلية الزراعة والطب البيطري، و12 لكلية تقنية المعلومات، و8 لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و10 لكلية الإدارة والاقتصاد، و4 لكلية التربية، إضافة إلى مشروع بحثي لكلية القانون.