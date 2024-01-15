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حاكم الشارقة يطلع على سير العمل في مزرعة القمح

حاكم الشارقة يطلع على سير العمل في مزرعة القمح
15 يناير 2024 14:58

اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، على سير أعمال الزراعة في مزرعة القمح بمنطقة مليحة.

وتابع سموه فور وصوله أعمال الزراعة وري محاور القمح باستخدام أحدث وأفضل المعدات المتقدمة التي تعمل وفق التقنيات الحديثة الموفرة للمياه، والتي تساعد أيضاً في مراقبة الأداء ومتابعة احتياج التربة والنبات وتحقيق التوازن بينهما، واستخدام المجسات الأرضية ومحطة أرصاد جوية تساعد في قياس الرطوبة، وذلك للحصول على أفضل المحاصيل من القمح.

واطلع سموه على المراحل الجديدة التي تمت إضافتها لإكمال مراحل المزرعة كافة من خلال دمج المرحلتين الثانية والثالثة والتي تمت خلالها إضافة 25 محوراً ليصبح مجموع المحاور في المزرعة 37 محوراً زراعياً على مساحة تصل إلى 1900 هكتار.

كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على بعض أصناف القمح المزروعة، مستمعاً إلى شرح حول مراحل نموها ونتائج التجارب والدراسات التي تجرى عليها للاستفادة في تطوير العمل الزراعي وضمان الإنتاج الصحي والسليم الغني بالقيمة الغذائية.

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وتدخل مزرعة القمح في عامها الثاني مرحلة جديدة من مشروع تحقيق الأمن الغذائي الذي وجه به صاحب السمو حاكم الشارقة، لتوفر من خلال 1900 هكتار أجود محاصيل القمح العضوية والخالية من المبيدات والسموم والمواد المضرة بالصحة، وتحمل أعلى نسب البروتين في العالم.

وتستخدم المزرعة مع دمج المرحلتين الثانية والثالثة 300 طن من كمية البذور عالية النقاوة، والتي تم جلبها من مصادر متنوعة، ويتم استخدام 24 ألف طن من السماد العضوي قبل الزراعة، كما تستخدم أسمدة عضوية متنوعة بعد الزراعة حسب المرحلة العمرية لمحصول القمح.

وتتضمن المزرعة بركة الري التي تصل سعتها إلى 48 ألف متر مكعب من مياه الري، ويتم سحب المياه وضخها للري عن طريق غرفة المضخات التي تحتوي على 9 مضخات تصل قدرتها إلى ضخ 430 مترا مكعبا من المياه في الساعة.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته كل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وسلطان علي الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي.

 

المصدر: وام
مليحة
القمح
زراعة القمح
حاكم الشارقة
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