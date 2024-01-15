الثلاثاء 16 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه

حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
15 يناير 2024 15:13

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين، سير العمل في المشروع الاستراتيجي - إنشاء خزان مياه المُدينه في المنطقة الوسطى بمنطقة مليحة.

وتابع سموه، أعمال الحفر التي تجري في موقع المشروع بمنطقة مليحة، والذي ستصل سعته بعد الانتهاء من تنفيذه إلى ما يعادل مليار و300 مليون جالون من المياه ليدعم مشروعات الأمن المائي والغذائي الذي وضعه صاحب السمو حاكم الشارقة، وينضم الخزان إلى منظومة الخزانات والبحيرات في مختلف مدن الإمارة.

ويهدف خزان مياه المُدينه الاستراتيجي، إلى ضمان توفر المياه، ودعم المشروعات التنموية في المنطقة الوسطى من خلال تغذية مزارع القمح والزيادة في مساحاتها الزراعية، ومشروع مزرعة تربية الأبقار ومشاريع تربية الأغنام والماعز والدواجن.

أخبار ذات صلة
انطلاق الدورة الأولى من «الذيد الزراعي» الخميس المقبل
«الشارقة الخيرية» تسير حاوية من الأجهزة الطبية إلى غانا

ويعد مشروع الخزان، استكمالاً لمنظومة المشروعات التطويرية المنجزة والجاري تنفيذها في مجال الأمن المائي ومنها بحيرة سد الرفيصة، وبحيرة الذيد، وبحيرة الحفية، وسد وادي الغزير.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة، هيئة تنفيذ المبادرات التي تقوم بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع بسرعة الإنجاز، علماً أن مدة تنفيذ المشروع تنقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى في نهاية ديسمبر 2024، والمرحلة الثانية في نهاية يونيو 2025.

رافق سموه، خلال زيارته، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.

 

المصدر: وام
مليحة
الشارقة
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
فلسطينيون يلتمسون الدفء أثناء إعداد ما تيسر من طعام بإشعال الحطب في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البرد القارس يفاقم مأساة النازحين الفلسطينيين
اليوم 00:58
دعوات لضرورة انتقال مهمة التحالف الدولي إلى مستويات التعاون الثنائي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة مع «التحالف»
اليوم 00:58
أجهزة الأمن الأوروبية متيقظة لمحاولات التنظيم ضرب المصالح الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قلق غربي من تزايد وتيرة هجمات «داعش»
اليوم 00:58
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©