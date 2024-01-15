الثلاثاء 16 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق خدمة تسجيل الإجازات المرضية رقمياً لموظفي هيئة نقل عجمان

إطلاق خدمة تسجيل الإجازات المرضية رقمياً لموظفي هيئة نقل عجمان
15 يناير 2024 15:29

اطلقت هيئة النقل في عجمان خدمة تسجيل الإجازات المرضية لموظفيها عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وذلك ضمن خطط الهيئة التي تستهدف توفير بيئة عمل إيجابية تعزز من سعادة الموظفين.  

وقال عبدالرحمن سيف النعيمي مدير إدارة الدعم المؤسسي إن هذه الخطوة تعد واحدة من خطط الهيئة لتحقيق الاستدامة في بيئة العمل من خلال الحد من استهلاك الورق حيث أنه لا تتطلب طباعة للشهادة المرضية ليتم تصديقها، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات الموارد البشرية ورفع كفاءة خدماتها.

أخبار ذات صلة
افتتاح تقاطع «أم فنين» على شارع الشيخ محمد بن زايد
عجمان يواجه الهلال وكلباء والرياض ودياً

وأشار إلى أن الهيئة تبحث بشكل مستمر عن حلول ابتكارية لتوفير بيئة عمل مريحة لموظفيها وتسهيل الإجراءات سواء كانت داخل الهيئة أو إجراءات خارجية تسهم في راحة الموظفين من خلال توفير الوقت والجهد.

المصدر: وام
الإجازة المرضية
عجمان
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
فلسطينيون يلتمسون الدفء أثناء إعداد ما تيسر من طعام بإشعال الحطب في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البرد القارس يفاقم مأساة النازحين الفلسطينيين
اليوم 00:58
دعوات لضرورة انتقال مهمة التحالف الدولي إلى مستويات التعاون الثنائي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة مع «التحالف»
اليوم 00:58
أجهزة الأمن الأوروبية متيقظة لمحاولات التنظيم ضرب المصالح الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قلق غربي من تزايد وتيرة هجمات «داعش»
اليوم 00:58
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©