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«الصحة» تنعى مريضة سرطان وصلت من قطاع غزة

«الصحة» تنعى مريضة سرطان وصلت من قطاع غزة
15 يناير 2024 16:27

نعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الاثنين، مريضة سرطان من الذين وصلوا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الدولة.
وكتبت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) «وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، والتي كانت تعاني من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان».
وتقدمت الوزارة «إلى ذوي المريضة بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان».
وأشارت الوزارة إلى أن «المريضة، البالغة من العمر 35 عاماً، كانت تعاني مضاعفات عدة. وفور وصولها إلى الدولة، تم نقلها إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال العلاج، إلا أن وضعها الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارقت الحياة».
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على «مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذين وصلوا إلى الدولة، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح ما بين المتوسطة والحرجة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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