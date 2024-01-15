الثلاثاء 16 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انخفاض درجات الحرارة غداً

أبوظبي
15 يناير 2024 17:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة إلى الانخفاض الطفيف والتدريجي، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصة على البحر بعد الظهر.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب تدريجياً بعد الظهر. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:52 والمد الثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند الساعة 09:49 والجزر الثاني عند الساعة 23:03.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويضطرب ليلاً. يحدث المد الأول عند الساعة 12:14 والمد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:25 والجزر الثاني عند الساعة 07:28.

أخبار ذات صلة
تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً
الطقس صحو نهاراً ورطب في الليل غداً
المصدر: وام
درجات الحرارة
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
فلسطينيون يلتمسون الدفء أثناء إعداد ما تيسر من طعام بإشعال الحطب في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البرد القارس يفاقم مأساة النازحين الفلسطينيين
اليوم 00:58
دعوات لضرورة انتقال مهمة التحالف الدولي إلى مستويات التعاون الثنائي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة مع «التحالف»
اليوم 00:58
أجهزة الأمن الأوروبية متيقظة لمحاولات التنظيم ضرب المصالح الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قلق غربي من تزايد وتيرة هجمات «داعش»
اليوم 00:58
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©