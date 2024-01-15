انخفاض درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة إلى الانخفاض الطفيف والتدريجي، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصة على البحر بعد الظهر.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب تدريجياً بعد الظهر. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:52 والمد الثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند الساعة 09:49 والجزر الثاني عند الساعة 23:03.

في بحر عُمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويضطرب ليلاً. يحدث المد الأول عند الساعة 12:14 والمد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:25 والجزر الثاني عند الساعة 07:28.