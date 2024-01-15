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عبدالله بن زايد يجري اتصالات مع وزيري خارجية بريطانيا وإسرائيل وسيغريد كاج بشأن تطورات المنطقة

عبدالله بن زايد يجري اتصالات مع وزيري خارجية بريطانيا وإسرائيل وسيغريد كاج بشأن تطورات المنطقة
15 يناير 2024 18:57

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، اتصالات هاتفية مع معالي ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا ومعالي يسرائيل كاتس وزير خارجية دولة إسرائيل وسعادة سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وبحث سموه مع وزيري خارجية بريطانيا وإسرائيل وسيغريد كاج تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأهمية تعزيز المساعي الإقليمية والدولية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات أهالي غزة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة والعمل من أجل دعم السلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأشار سموه إلى أن الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف، وحماية أرواح كافة المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني فيجب ألا يكونوا هدفا للصراع، مؤكدا على أهمية إطلاق سراح جميع المحتجزين.
وشدد سموه على أن دولة الإمارات تدعم، بشكل كامل، الجهود الكبيرة التي تقوم بها سعادة سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، معربا عن تطلعه إلى التعاون معها على مختلف المستويات بما يسهم في تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وأشار سموه إلى أن الأولوية القصوى هي تلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي غزة وتأمين فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إليهم على نحو آمن ومستدام ومن دون عوائق.

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المصدر: وام
سيغريد كاج
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