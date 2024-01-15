محاضرة توعية لمنقذي الشواطئ وحراس الأمن في دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز شرطة الموانئ، وإدارة المعثورات والمفقودات، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية، وبلدية دبي، محاضرة توعية لمُنقذي الشواطئ وحراس الأمن، وذلك في مركز شرطة الموانئ بدبي. وتضمنت المحاضرة التوعية التعريف بطرق التواصل مع الشرطة في حالة الطوارئ على الرقم 999 أو في الأحوال العادية على رقم مركز الاتصال 901، والتوعية بالخدمات المُقدمة من مركز الشرطة الذكي «SPS»، والتعريف بإجراءات الأمن والسلامة العامة على الشواطئ.

وتضمنت المحاضرة التعريف بدور الشرطة السياحية في شرطة دبي والمهام التي تقوم بها، إلى جانب توعية منقذي الشواطئ وحراس الأمن بكيفية التعامل مع السياح، وحسن التصرف في المواقف والحوادث، ورفع الحس الأمني.