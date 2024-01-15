«تنمية المجتمع» تطلق برنامج أعراس دبي

دبي (الاتحاد)

ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات من حرم سموه، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وضمن مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33 «الأسرة أساس الوطن»، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي أمس، برنامج «أعراس دبي»؛ بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.

ويعكس البرنامج حرص سموها على توفير حلول للتحديات التي تواجه المقبلين على الزواج، وتقديم برامج ومبادرات تخفف من أعبائهم، وتحفّزهم على تحقيق تطلعاتهم في بناء أسر متماسكة؛ وذلك بهدف تعزيز التماسك والاستقرار الأسري.

وكشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن أن البرنامج سيتضمّن حِزَماً من المبادرات تسهّل تكوين أُسَر سعيدة تتوافر لها مقومات جودة الحياة والاستقرار، ومنها تحمُّل كافة نفقات حفلات الزفاف للمواطنين من إمارة دبي الراغبين في الزواج بمواصفات ومعايير تتلاءم مع تطلعاتهم، بشرط أن تكون الزوجة من مواطني دولة الإمارات.

ويقدّم برنامج «أعراس دبي» حزمة من المحفزات التي تساعد على خفض تكاليف الزواج، حيث يوفر البرنامج خدمات التخطيط للزواج، وإقامة حفلات الزفاف في القاعات العصرية والمجهزة بشكل كامل في عددٍ من المناطق بدبي: البرشاء والليسيلي وحتّا، وقريباً قاعة الطوار، بالإضافة إلى تقديم برامج توعية واستشارات أسرية إلى حديثي الزواج والشباب حول التخطيط للزواج وإدارة الأسرة والشؤون المالية.

وتقدّمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي بجزيل الشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على عطائها اللامحدود ودعمها لأبناء الوطن للارتقاء بمستوى معيشتهم وإدخال السعادة على قلوبهم.

وأكدت معاليها أن البرنامج ينطلق من استراتيجية «الهيئة» الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين في إمارة دبي، والتركيز على زيادة أفراد الأسر الإماراتية في المجتمع.

وأعربت معالي حصة بوحميد عن أملها في أن يشكّل هذا البرنامج بداية لمرحلة جديدة من الوعي المجتمعي يتحوّل التركيز فيها على أهمية بناء أسرة سعيدة ومستقرة في ظروف مالية واجتماعية تشجع أفرادها على العمل والعطاء والتطور، بدلاً من التركيز على المظاهر غير الجوهرية المتعلقة بحفلات الزفاف، والتي تعد حملاً إضافياً على الشباب يدفعهم إلى تأخير الزواج.

وقالت معاليها: «الهدف القريب هو توفير دعم مادي واجتماعي للشباب لتشجيعهم على الزواج، ولكن نطمح لأن يسهم البرنامج أيضاً في إيجاد نموذج إيجابي لحفلات الزفاف وتغيير الأفكار النمطية المتعلّقة بمظاهر الاحتفال المبالغ فيها، وبالتالي مساعدة شريحة أكبر من الشباب والشابات على الزواج في سن مبكرة بما يسهم في زيادة أفراد الأسر الإماراتية في المجتمع، ويخدم خطط التنمية المستدامة لإمارة دبي».

وأضافت معالي حصة بوحميد: «وضع فريق العمل، بالتعاون مع الشركاء، مواصفات مثالية لحفلات الزفاف النسائية تلبي تطلعات المقبلين على الزواج، وتنسجم مع عادات وتقاليد مجتمعنا في جميع التفاصيل، بما يضمن أن تكون أعراس دبي نموذجاً يُقتدى به. وفي الجانب الآخر، سيتم إلحاق جميع المسجلين في البرنامج بدورة تثقيفية لبناء قدراتهم الاجتماعية المتعلقة بحياتهم الجديدة وقدراتهم في التخطيط المالي لهذه الحياة، بما يسهم في تخفيف متطلبات هذه المرحلة، وتطوير مهاراتهم للتعامل معها بالشكل الأمثل».

«إماراتي»

ويمكن التسجيل في برنامج «أعراس دبي» لجميع المواطنين الراغبين في الزواج من إمارة دبي، بشرط أن تكون الزوجة من مواطني الإمارات. ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات برنامج أعراس دبي التسجيل في منصة «إماراتي» التي تغطي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، وذلك ضمن التطبيق الذكي الشامل لخدمات المدينة «دبي الآن»، كما يمكنهم كذلك التسجيل أو الاطلاع على تفاصيل البرنامج، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية المجتمع في دبي أو التواصل مع «الهيئة» عبر رقم الهاتف: 8002121.