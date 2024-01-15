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مهرجان الظفرة يبدأ «ترصيص الإبل» المشاركة في محطته الختامية

خلال ترصيص الإبل استعداداً للمهرجان (من المصدر)
16 يناير 2024 00:53

الظفرة (الاتحاد)

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يبدأ مهرجان الظفرة بدورته السابعة عشرة، اليوم تركيب الشريحة الإلكترونية (الترصيص) للإبل المشاركة في محطته الختامية، ويستمر الترصيص لغاية 19 يناير الجاري في موقع المهرجان بمدينة زايد في منطقة الظفرة.
وسيكون ترصيص الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح المشاركة في مزاينة الإبل ومسابقة المحالب، بشكل يومي ضمن فترتين صباحية ومسائية، من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، ومن 2 مساءً لغاية 4 مساءً.
ويأتي ترصيص الإبل الأصيلة استعداداً لانطلاق المحطة الختامية من مهرجان الظفرة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في الفترة من 20 يناير الجاري ولغاية 8 فبراير المقبل. ويعد الترصيص (تركيب الشريحة الإلكترونية) جزءاً من شروط المشاركة في مزاينة الإبل، إذ لا يحق للمطايا التي لا تحمل شريحة بالمشاركة في المزاينة، وذلك لضمان تقديم الخدمات المميزة وتسهيل عملية التسجيل.
ويشهد مهرجان الظفرة في محطته الختامية، تنظيم «مزاينة الإبل» والعديد من المسابقات والفعاليات التراثية المصاحبة، منها مسابقة المحالب، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومزاينة الصقور، ومزاينة السلوقي العربي، وبطولة الرماية، ومزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، وبطولة انسف القعود، إضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والثقافية.
مزاينات الإبل
نظم مهرجان الظفرة ضمن موسم أبوظبي لمزاينات الإبل، 3 مزاينات في كل من (سويحان، رزين، مدينة زايد)، وتنطلق يوم السبت القادم مزاينة الإبل الختامية ومسابقة المحالب، مسجلاً بذلك 361 شوطاً لمسابقات الإبل الأصيلة بهدف الحفاظ عليها وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في مسابقات المزاينة والمسابقات التراثية المرتبطة بثقافة وتقاليد أهل المنطقة، والحفـاظ علـى الموروث الشعبي.

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