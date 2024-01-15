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40 مشاركاً في رحلة استكشافية وثقافية إلى مضايق مسندم

خلال الرحلة الاستكشافية (من المصدر)
16 يناير 2024 00:51

رأس الخيمة (الاتحاد)

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نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في إمارة رأس الخيمة رحلة استكشافية وثقافية إلى مضايق مسندم، بمشاركة 40 مشاركاً من أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والاهتمامات.
تميزت الرحلة بالاستمتاع بالأجواء البحرية على متن مركب شراعي تقليدي ومشاهدة المناظر الطبيعية الساحرة لمضيق مسندم، بما في ذلك الشعاب المرجانية المتنوعة والأسماك الملونة والطيور المهاجرة. كما تضمنت الرحلة فرصة للسباحة والغطس في المياه الصافية، ورصد الدلافين البحرية.
وكجزء من البرنامج الثقافي للرحلة، قدمت المهندسة فاطمة الحنطوبي، خبيرة البيئة والاستدامة، محاضرة توعية حول خطر النفايات البلاستيكية على البيئة البحرية. 
وقدمت الحنطوبي تحليلاً شاملاً لتأثير النفايات البلاستيكية على الحياة البحرية والبيئة البحرية بشكل عام، حيث ألقت الضوء على الأضرار التي يمكن أن تلحقها هذه النفايات بالكائنات البحرية.
وشدد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، على أهمية المحافظة على البيئة وتعزيز مفهوم الاستدامة في المجتمع، وتشجيع الأفراد على تبني أسلوب حياة صحي وصديق للبيئة.
وأشارت هديل عبد الرحمن منسقة مركز الريادة الشبابية والرياضة بجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية إلى أهمية هذه الفعاليات في تحقيق أهداف الجمعية في نقل رسالة الوعي البيئي وتعزيز مفهوم الاستدامة في المجتمع وتعزيز التفاعل الفاعل للمجتمع في الحفاظ على جمال ونظافة البيئة البحرية.

جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية
رأس الخيمة
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