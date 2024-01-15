خطة للتوسع في شبكة مسارات الدراجات الهوائية بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تخطط إمارة أبوظبي إلى زيادة شبكة مسارات الدراجات الهوائية لتصل إلى أكثر من 3000 كم بحلول 2026.

وتنفذ دائرة البلديات والنقل، ممثلة ببلديات مدينة أبوظبي، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة، مسارات للدراجات الهوائية مستهدفة مناطق متعددة في الإمارة، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المسارات الرياضية وتعزيز معايير جودة الحياة.

وأطلقت إمارة أبوظبي إحدى أبرز استراتيجيات ركوب الدراجات في المنطقة، كما طبقت مجموعة من المتطلبات واللوائح على مر الأعوام الماضية لدعم راكبي الدراجات أثناء السفر الآمن على الطرق، ورفع الوعي العام في الوقت نفسه لاعتمادها كوسيلة للتنقل وليس فقط للترفيه والنشاط الرياضي.

ويعمل مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بشكل وثيق مع «شرطة أبوظبي» والشركاء الحكوميين والخاصين الآخرين لتطوير مواصفات أكثر تقدماً تحمي السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين، ولاستثمار المزيد في البنية التحتية لركوب الدراجات بما في ذلك تنفيذ عدد صغير من المسارات المخصصة لركوب الدراجات في الإمارة.

وتحظى المسارات التي يتم تنفيذها حالياً في مختلف المناطق بالإمارة باهتمام كبير من قبل فئات المجتمع، حيث ستعزز من مكانة العاصمة أبوظبي في هذه الرياضة وتدعم الجهود في التوعية بأهمية الرياضة، وتوسيع قاعدة ممارسة الدراجات الهوائية، لمختلف الفئات والأعمار، وزيادة عدد المنافسات الرسمية، وبطولات الرياضة المجتمعية أيضاً.

وكانت أطلقت أبوظبي مبادرة «بايك أبوظبي»، وهي منصة تمكينية جديدة مصممة لتعزيز مجتمع راكبي الدراجات النابض بالحياة في جميع أنحاء الإمارة، ومن خلال هذه المبادرة تم تنفيذ تحسينات في البنية التحتية الخاصة بمشاريع الدراجات الهوائية، بما في ذلك توسيع شبكة الدراجات الهوائية في الإمارة، بما يرسخ مكانتها على المستوى العالمي في مجال رياضة ركوب الدراجات الهوائية، باعتبارها النشاط الذي يجمع بين التنقل والصحة والترفيه والرياضة.

وتشمل توسعة الشبكة مسار أبوظبي الدائري بطول 109 كيلومترات، وهو طريق منفصل للدراجات يربط الوجهات الرئيسية في جميع أنحاء المدينة، بما يعزز ويشجع سكان أبوظبي أن يتبعوا نمط حياة صحي أكثر.

وتسعى دائرة البلديات والنقل إلى توسيع خريطة المرافق الرياضية والترفيهية في مدينة أبوظبي والبر الرئيسي، بمواصفات عالمية تحقق الرضا التام لدى المجتمع وتساهم في التشجيع على ممارسة الرياضات المختلفة.

حافلات

تشجيعاً لاستخدام الدراجات الهوائية كوسيلة تنقل صحية وصديقة للبيئة، وفر مركز النقل المتكامل خدمة بالحافلات العامة توفر مساحة داخل الحافلة تسمح لمستخدمي الدراجات الهوائية بنقل دراجاتهم معهم في الحافلات، وإكمال الميل الأخير للرحلة إلى وجهتهم المقصودة على مسارات تتناسب مع احتياجات القاطنين والزوار، وتربط بين مراكز المدينة الرئيسية ومناطق الجذب السياحي والرياضي.