ورشة حساب كربوهيدرات لأعضاء الجمعية السكريين بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنظم جمعية أصدقاء السكري في إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وبالتعاون مع شركة Gulf Drug ورشة تدريبية صحية عن حساب «الكربوهيدرات»؛ بهدف تثقيف عددٍ من أعضاء الجمعية السكريين وعائلاتهم.

وتقام الورشة للأعضاء المعتمدين على «الإنسولين» بمشاركة أخصائيات التغذية أمان الحلواني ومريم دبوس، وبمشاركة مثقفة السكري سامية حسن من وحدة السكري والغدد الصماء للأطفال في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال تحت إشراف الدكتورة إلهام الأميري، نائبة رئيس جمعية أصدقاء السكري. وقالت خولة الحاج، رئيس جمعية أصدقاء السكري: إن مثل هذه الورش ذات فائدة قيّمة، ولها أهمية كبيرة لتوعية أعضاء الجمعية بشكل خاص والمرضى وأهاليهم بشكل عام، وتحرص الجمعية على إقامة مثل هذه الورش بشكل دوري بهدف الوقاية من مرض السكري والتعايش معه. وتهدف الورشة إلى التعريف بمدى أهمية وفعالية حساب «الكربوهيدرات» للأعضاء السكريين المعتمدين على الإنسولين في تنظيم سكر الدم والوقاية من مضاعفات السكري، ومصادر الطاقة لجسم الإنسان، خصوصاً أن «الكربوهيدرات» هي المصدر الرئيس للطاقة وسيتم من خلال الورشة شرح المجموعات الغذائية وطريقة حساب «الكربوهيدرات» في الأطعمة المختلفة وطريقة حساب جرعات «الإنسولين» المناسبة لكمية «الكربوهيدرات» وطرق تصحيح السكر المرتفع مع تقديم بدائل صحية للوجبات الرئيسية والخفيفة.