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براءة اختراع أميركية لـ«جامعة أبوظبي»

منتصر قسايمة
16 يناير 2024 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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حصل الدكتور منتصر قسايمة، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للأبحاث والتطوير الأكاديمي، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة أبوظبي، على براءة اختراع في مجال التكنولوجيا الكمية من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي (USPTO).
وتساهم أبحاث الدكتور قسايمة في التطوير الفعال للحسابات الكمية، من خلال ربط العقد الكمية المنفصلة بإشارات متماسكة. وقدم البحث اكتشافات مهمة تؤكد أهمية تقليل مستويات الضجيج باستخدام التضخيم الأولي المبرد والتحفيز الكهرومغناطيسي، مما يمكن من تحقيق التفوق الكمي وقابلية التوسع، وتعزيز الكفاءة من حيث التكلفة.
ويتماشى هذا الإنجاز في نقل الموجات الكمية مع الأهداف الاستراتيجية لجامعة أبوظبي لتحقيق الريادة في ثقافة الابتكار والتي تتناغم مع مكانة دولة الإمارات العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وقال الدكتور منتصر قسايمة، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للأبحاث والتطوير الأكاديمي، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة أبوظبي: «في ظل الدعم المتواصل الذي تقدمه جامعة أبوظبي، يشرفني الحصول على براءة الاختراع الأميركية في التكنولوجيا الكمية، والذي يمثل إنجازاً مهماً لم يكن ليتحقق لولا الدعم والتشجيع غير المحدودين من الجامعة وقيادتها، ما أتاح لأعضاء الهيئة التدريسية إمكانية الوصول إلى موارد ومرافق عالمية المستوى للأبحاث المتقدمة التي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع والطلاب، ويعكس هذا الإنجاز الأكاديمي التزام الجامعة بمواجهة التحديات وإرساء ملامح مستقبل التكنولوجيا الكمية للأجيال القادمة. ويعد نجاح جامعة أبوظبي بالحصول على العديد من براءات الاختراع ونقل التكنولوجيا إلى حيز التطبيق بمثابة شهادة على التزامها الراسخ بالتميز الأكاديمي، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتأهيل خريجين يتمتعون بأفضل المعارف والمهارات لمواجهة تحديات المستقبل».

جامعة أبوظبي
الهندسة الكهربائية
براءة اختراع
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