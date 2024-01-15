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علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث تعزيز التعاون التعليمي مع جمهورية الشيشان

وفد الجامعة خلال أحد اللقاءات التي أجراها في الشيشان (من المصدر)
16 يناير 2024 00:51

غوروزني (الاتحاد)

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جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث تعزيز التعاون التعليمي مع الشيشان
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بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية والبحثية مع جمهورية الشيشان، إلى جانب بحث التعاون الأكاديمي في مجال التعليم الديني واللغة العربية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من الجامعة برئاسة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، لجمهورية الشيشان، حيث التقى الوفد معالي أحمد دوداييف، مساعد فخامة رئيس الجمهورية ووزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام، وناقش الجانبان عدداً من القضايا العلمية والأكاديمية والإعلامية المشتركة.
والتقى وفد الجامعة الشيخ صلاح مجييف، مستشار الرئيس الشيشاني، والمفتي العام للجمهورية، ومعالي موسى دادايف وزير الثقافة والرياضة، ومعالي داييف خوز، وزير التعليم في جمهورية الشيشان، بالإضافة إلى مسؤولي التعليم، ورؤساء الجامعات الشيشانية، وناقش معهم سبل التعاون الأكاديمي في نشر المعرفة، من خلال تبادل المنح الدراسية، إضافة إلى التعاون في مجال عقد مؤتمرات الحوار الديني بين ممثلي الأديان.
وقال الدكتور خلیفة الظاھري: «إن زيارة وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لجمهورية الشيشان، جاءت ضمن رؤية الجامعة واستراتيجيتها لتعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية مع المجتمعات الأخرى، والتواصل الإنساني معها، ودعم القضایا والأفكار المشتركة في ضوء مفاھیم التنوع والتعددیة، والوسطیة والاعتدال وقبول الآخر واحترام الھویة والتسامح والسلام، والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة»، مشيراً إلى أن لدى الجامعة   علاقات وثقية مع المؤسسات الأكاديمية في المحيطين الإقليمي والدولي.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الشيشان
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