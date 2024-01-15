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علوم الدار

تفاهم بين «تنمية المجتمع» و«أدنوك» على دعم التنمية المجتمعية

مازن الدهماني وسيف الفلاحي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
16 يناير 2024 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي و«أدنوك» مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ البحوث ذات العلاقة بالمجال الاجتماعي والأكاديمي لتحسين جودة حياة الموظفين، وتعزيز التنمية المجتمعية.
وقع مذكرة التفاهم كل من مازن الدهماني المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في دائرة تنمية المجتمع، وسيف عتيق الفلاحي، نائب الرئيس التنفيذي لدعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك»، وذلك في مقر مركز أبوظبي للطاقة، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجهتين.
وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال تبادل الخبرات فيما يتعلق بجودة حياة الموظفين، عبر تفعيل البرامج التي تدعم التوازن بين الحياة والعمل، بما يتوافق مع «استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة»، واستراتيجية «طاقة للارتقاء بجودة الحياة» الخاصة بأدنوك، التي تتضمن إطاراً شاملاً لتمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتعزيز المشاركة المجتمعية والعلاقات الأسرية لدى الموظفين.
وتتيح المذكرة تبادل الدراسات مروراً بتقييم السياسات الداعمة وأفضل الممارسات المتعلقة بالموارد البشرية، إلى جانب التعاون المشترك في تطوير منهجيات علمية في مجال البحث الاجتماعي والأكاديمي عن طريق تبادل الخبرات والموارد والمعرفة، والمساهمة في إعداد ودعم برامج التمكين ودمج الفئات المستهدفة.
وثمّن حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، هذا التعاون عبر مذكرة التفاهم بين دائرة تنمية المجتمع وشركة «أدنوك» فيما يتعلق بالجانب المجتمعي في إمارة أبوظبي، موضحاً، أن المذكرة ستسهم في إثراء التعاون المشترك بين الجهتين عبر تطوير منهجيات علمية في مجال البحث الاجتماعي والأكاديمي عن طريق تبادل الخبرات والموارد والمعرفة، فضلاً عن دورها في تبادل التقارير الخاصة بالرصد الاجتماعي المسموح بتبادلها،وغيرها.
وأضاف: أن المذكرة ستلزم الطرفين على تنفيذ ندوات وورش عمل خاصة بالابتكار الاجتماعي والرامية إلى تبادل الأفكار وتطوير المنهجيات في سبيل تحقيق الأولويات الاجتماعية.
وأكد الظاهري: أن شركة «أدنوك» تعد من الجهات الرائدة التي يمكن التعاون معها والاستفادة منها في الدورات التدريبية والأكاديمية وخبرات الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة.
من جانبه، قال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «تمثل كوادرنا وكفاءاتنا البشرية الثروة الحقيقية للشركة، ونحن في (أدنوك) لدينا التزام راسخ ومستمر بتحسين جودة حياتهم، ومواصلة خلق قيمة مستدامة لدولة الإمارات ومجتمعنا. ويسعدنا التعاون مع دائرة تنمية المجتمع لدعم تحقيق أهدافنا المشتركة، حيث يستند توقيع مذكرتي التفاهم على استراتيجيتنا (طاقة للارتقاء بجودة الحياة)».

التنمية المجتمعية
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