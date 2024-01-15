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«ايدج» تستضيف وفداً رفيع المستوى من حكومة ولاية ساو باولو

خلال الزيارة (من المصدر)
16 يناير 2024 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت ايدج وفداً رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين من حكومة ولاية ساو باولو في مقرها الرئيسي ومرافق التصنيع والاختبار التابعة لها في أبوظبي. وخلال الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام، التقى الوفد بإدارة مجموعة ايدج وكبار أصحاب المصلحة الآخرين في أبوظبي بهدف استكشاف الاستثمارات والشراكات المحتملة في منطقة ولاية ساو باولو.
واستقبل منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، الوفد الذي ترأسه فيليسيو راموث، نائب حاكم ساو باولو، ولوكاس فيراز، وزير الشؤون الدولية في حكومة ولاية ساو باولو، وأندرسون فارياس، عمدة ساو خوسيه دوس كامبوس، وألكسندر نيبوموسينو، المستشار الدولي لوزير الأمن العام. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الزيارات السابقة التي قامت بها ايدج إلى ساو باولو في عام 2023، والتي أسفرت عن توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في منظومات صناعة الدفاع والتكنولوجيا المحلية.
وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: شكّل هذا اللقاء الأخير مع شركائنا البرازيليين فرصة عظيمة لنا لمواصلة استكشاف الفرص المشتركة وأوجه التعاون، ولعرض حلولنا الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة وسلاسل الإنتاج والتوزيع المتقدمة- من الاختبار الأولي والتصنيع إلى التسليم.
من جهته، قال فيليسيو راموث، نائب حاكم ساو باولو: «تمثل زيارتنا للمقر الرئيسي لمجموعة ايدج ومنشآتها الصناعية في أبوظبي تطوراً مهماً في العلاقة المتنامية بين دولة الإمارات وساو باولو - وقد تركت انطباعاً إيجابياً للغاية لدى الوفد المشارك. وركزت هذه المناقشات الأخيرة على الاستثمار في محفظة البنية التحتية لدينا التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات».

ايدج
ساو باولو
أبوظبي
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