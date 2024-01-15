«المؤتمر العالمي للتربية البيئية 2024» ينطلق 29 يناير بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق المؤتمر العالمي للتربية البيئية الثاني عشر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» 29 يناير الجاري ويستمر حتى 2 فبراير 2024.

سيركز المؤتمر الذي يأتي استكمالاً للنقاشات المحورية التي شهدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28»، بمشاركة الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة (IUCN)، على القوة التي يمتلكها التعليم للتصدي لأزمة الكوكب الثلاثية في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.

ويهدف المؤتمر الذي يشكل نقطة تحول لمواجهة التحديات البيئية التي يشهدها العالم من خلال التعليم، وسيكون مركزاً للإلهام والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ بمشاركة مجموعة من المتحدثين المؤثرين، بمن فيهم المعلمون، والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية.

ويركز المؤتمر العالمي للتربية البيئية على تعزيز المناقشات العملية وفرص التعلم، وستتخلله جلسات عامة تتناول الأزمة الثلاثية للكوكب، والترابط بين الماء والغذاء والطاقة، كما سيشهد المؤتمر مشاركة القادة والخبراء العالميين، بمن فيهم الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ورزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة، والبروفيسور ماريو سالومون، الأمين العام للمؤتمر العالمي للتربية والبيئة، وجاك دانجرموند، رئيس معهد أبحاث النظم البيئية (ESRI) في الولايات المتحدة، وإليزابيث واثوتي، الناشطة الكينية في مجال الشباب والمؤسسة والمديرة التنفيذية لمبادرة الجيل الأخضر الذين سيستعرضون رؤى جديرة بالتفكير. وستشهد الأيام التالية للمؤتمر إجراء مناقشات حول دعم التربية البيئية، ودور التعليم في التنمية المستدامة، والتقنيات الذكية، والأخلاقيات، والنواحي الجمالية، إلى جانب مواضيع القيم، والتنوع الثقافي، والتعاون.

وتستهدف دولة الإمارات خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة كبيرة تبلغ 22% بحلول عام 2027، وقد اتخذت مؤخراً بعض الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، منها حظر المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وحملات تقليل النفايات إلى الصفر، ما يعكس التزام الدولة بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال مواجهة التحديات العالمية بفعالية، ووضع الخطط لتحقيق مستقبلها المستدام.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «تمكين الطلاب من المهارات الخضراء أمر محوري لانتقالنا إلى مستقبل مستدام، وسيرسم استجابة قطاع التعليم بمختلف مستوياته لهذا التحول ملامح مناهج مدارسنا، بما يتماشى مع الواقع العالمي المتغير لأزمة الكوكب الثلاثية».

وأضاف: «في المؤتمر العالمي للتربية البيئية 2024، نسعى لترسيخ التعليم البيئي، والتركيز على دور التعليم في التنمية المستدامة، وتعزيز الروابط بين الناس في جميع أنحاء العالم، وتأكيد الحاجة الملحة لإجراء تغييرات منهجية. ويهدف هذا المؤتمر، من خلال فعالياته وجلساته العامة، إلى توحيد الجهود وتبادل الأفكار لتعزيز الوعي بمساهمتنا الجماعية من أجل مستقبل أكثر استدامة».

وبالتوازي مع انعقاد المؤتمر العالمي للتربية البيئية، سيعقد مؤتمر الشباب للتربية البيئية (YEEC) المخصص لتمكين الجيل القادم من القادة البيئيين، بمشاركة مجموعة من المتحدثين، منهم ليا ناموجيروا، الناشطة الشبابية الأوغندية في مجال الشباب، وسنيها شاهي، عالمة البيئة والعضو في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وسارة كونستانتينو ديريكس، منشئة محتوى الاستدامة والتجديد، وجون كارل ت. ألونساجاي، الباحث في مجال العلوم الاجتماعية والمؤسس المشارك لمشروع «كلايميت إيديوكيت» (ClimatEducate)، وملك عبد الله، المندوب في برنامج «مندوبي شباب الإمارات للمناخ»، إلى جانب عدد من المتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في التربية البيئية.

وسيتضمن مؤتمر الشباب للتربية البيئية الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للمؤتمر، إقامة ورش عمل، وجلسات، تفاعلية وحلقات نقاش، ودعم المهارات القيادية والعمل الملهم لدى صانعي التغيير من الشباب. كما سيحتفي المؤتمر كذلك بالجهود التعاونية للجامعات التي وحدت جهودها للاستجابة لهذه التحديات البيئية الُملحة، بما فيها التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.

وسيشهد اليوم الأخير من المؤتمر توفير 5 رحلات ميدانية اختيارية، ودعوة الوفود المشاركة لاستكشاف المواقع البيئية والتعليمية في أبوظبي، والانتقال من الناحية النظرية إلى التجارب العملية. وستشمل وجهات هذه الرحلات حديقة القرم الشرقي، والعديد من الوجهات الأخرى.

استدامة

التزاماً منه بخفض انبعاثات الكربون، يمنح المؤتمر العالمي للتربية البيئية 2024 الأولوية للاستدامة وقام بخفض تأثيره البيئي بشكلٍ كبير بوساطة عدد من العوامل، منها تبني مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مكان انعقاد المؤتمر، ممارسات مراعية للبيئة، واستخدام مواد مستدامة للتجهيز للمؤتمر، وإعداد قوائم تساهم في خفض انبعاثات الكربون تخضع للتقييم طيلة دورة حياتها.

ولتنويع مصادر توليد الطاقة خلال الحدث، عقد المؤتمر شراكة مع مياه وكهرباء الإمارات (EWEC)، التي توفر إمدادات المياه والكهرباء في أبوظبي من أجل الاعتماد على الطاقة المتجددة.