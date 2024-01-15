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تحت رعاية هزاع بن زايد.. انطلاق المؤتمر الصحفي لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2024

تحت رعاية هزاع بن زايد.. انطلاق المؤتمر الصحفي لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2024
16 يناير 2024 00:51

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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ينطلق اليوم المؤتمر الصحفي للنسخة السادسة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024، اللذين يقامان تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وسط مشاركة العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة، خلال الفترة من 23 وحتى 25 يناير2024.
وتنطلق أعمال المؤتمر الصحفي الذي يتم تنظيمه من قبل «مجموعة أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع، في تمام الساعة 10:30 صباحاً إلى 12 ظهراً في المركز الإعلامي في منطقة «The Atruim»، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويتم تناول آخر مستجدات واستعدادات «مجموعة أدنيك» ووزارة الدفاع للنسخة السادسة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024 .
ويشارك في المؤتمر الصحفي، المتحدثون الرسميون، اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين يومكس وسيمتكس، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أدنيك»، والعميد ناصر أحمد العبيدلي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس».

يومكس
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هزاع بن زايد
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