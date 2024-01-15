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«الشارقة الخيرية» تسير حاوية من الأجهزة الطبية إلى غانا

محمد آل علي
16 يناير 2024 00:51

الشارقة (وام)

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سيرت جمعية الشارقة الخيرية حاوية تضم أجهزة طبية لدعم مراكز رعاية كبار السن وأصحاب الهمم في غانا الواقعة بمنطقة غرب أفريقيا، ضمن جهود الجمعية في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في المناطق النائية في تلك المنطقة، حيث تنتشر بها مشاريع الجمعية وأعمالها الخيرية.
وقال محمد عبدالرحمن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي بجمعية الشارقة الخيرية: إن الحاوية تتضمن حزمة من المساعدات الطبية الممثلة في 12 سريراً طبياً وعدد من أجهزة التحاليل لدعم المختبرات الطبية في مراكز الرعاية و5 أجهزة تنفس صناعي، حيث تعزز هذه الأجهزة والأدوات من مستوى الرعاية الصحية، وتخدم المرضى وتسهم في تقوية البنية التحتية للمنشآت الصحية.
وأشار إلى توزيع 11 طناً من التمور استفاد منها ما يزيد على 1100 أسرة في مناطق متفرقة من أنحاء مدينة تمالي - عاصمة المنطقة الشمالية في غانا - في مبادرة تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، والمساهمة في تلبية احتياجات المجتمعات استعداداً لشهر رمضان الفضيل.

جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
أصحاب الهمم
غانا
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