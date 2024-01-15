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انطلاق الدورة الأولى من «الذيد الزراعي» الخميس المقبل

انطلاق الدورة الأولى من «الذيد الزراعي» الخميس المقبل
16 يناير 2024 00:51

الشارقة (الاتحاد)

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تنطلق الخميس المقبل، في مركز إكسبو الذيد، فعاليات الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجاري، بمشاركة وزارات وجهات حكومية عدة، وأكثر من 50 شركة عاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ومتخصصين، وأصحاب مزارع ومزارعين. ويشكل المعرض منصة متكاملة لاستعراض أبرز التقنيات والمعدات الحديثة في مجال تطوير الزراعة، وتربية الثروة الحيوانية، وأهم الحلول المبتكرة في الزراعة المائية والعمودية، وتقنيات الري والبستنة. 
ويتيح المعرض على مدى 4 أيام فرصة قيّمة للتعرف إلى الابتكارات الجديدة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ومن ناحية أخرى، سيحظى زوار المعرض بفرصة حضور سلسلة من الجلسات الحوارية والندوات المتخصصة، بمشاركة مجموعة من أبرز خبراء الزراعة والطب البيطري.
وأكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، أن المعرض يهدف إلى إطلاع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في الشارقة على أحدث التقنيات الزراعية والحيوانية، واستعراض أبرز الممارسات والأنظمة والخبرات من الجهات المشاركة أو الشركات المتخصصة التي تسهم في نمو وتطوير هذا القطاع الذي يهتم بتعزيز الأمن الغذائي.
وقال: يعد معرض الذيد الزراعي من ضمن مبادرات الدائرة الرامية إلى مشاركة القطاعين العام والخاص في تبني المشروعات الاستثمارية في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وفق أفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على مشروعات الدائرة ومبادراتها في خدمات دعم المزارع الإنتاجية، والإرشاد الزراعي والحيواني.
من جانبه، أكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن قطاع الزراعة يشكل أحد القطاعات الحيوية التي توليها إمارة الشارقة اهتماماً خاصاً في سبيل تحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال إطلاق المشروعات الزراعية الكبرى، واتباع نهج متقدم، يدعم إيجاد الحلول العملية، لتفعيل دور الجهات المعنية في تطوير كفاءة الزراعة المحلية، ودعم منتجاتها ومواءمتها وفق أفضل الممارسات، مؤكداً أن إطلاق معرض الذيد الزراعي، يأتي في إطار حرص إكسبو الشارقة على العمل بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ودعم المزارعين.
ويشهد المعرض الذي يستقبل زواره يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى الـ 7 مساءً، مشاركة العديد من الشركات العاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ويغطي قطاعات الأعمال الزراعية وتربية الثروة الحيوانية والبستنة، وغيرها.

الذيد
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إكسبو الشارقة
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