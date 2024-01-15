تحت رعاية حمدان بن محمد.. انطلاق الدورة الـ 9 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع غداً

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق غداً الأربعاء الدورة التاسعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ومجموعة «دي بي ورلد، ومعهد إدارة المشاريع «PMI»، تحت شعار: «بلا حدود»، بمشاركة وحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، يناقشون على مدى يومين، أهم الأفكار والرؤى حول إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أفضل الممارسات والمعايير والدولية.

وتناقش الدورة الحالية للمنتدى، 14 مساراً موزعة على ثلاثة محاور رئيسة، هي: الاستدامة، والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، حيث سيناقش محور الاستدامة، مسارات تتعلق بالمجتمعات المستدامة، والمشاريع الصديقة للبيئة، والتطور المستمر المستدام والهندسة المعمارية المستدامة، فيما يغطي محور الأساليب الحديثة في إدارة المشاريع، مسارات التوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، ومكاتب إدارة المشاريع المستقبلية، وإدارة الفوائد، والقيادة الملهمة، واقتصاد المشاريع، والاقتصاد الدائري، أما محور التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، فيغطي، الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنقل الذكي، والتحول المرن، والتوأم الرقمي و«الميتافيرس»، وإدارة البيانات.

ورحب معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالمشاركين في المنتدى من الكفاءات والخبرات العالمية والمختصين في إدارة المشاريع والمتحدثين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمسؤولين الذين يمثلون قطاعات اقتصادية وتجارية متنوعة، ويطرحون العديد من الموضوعات الهامة التي تثري الواقع الذي تتميز به دبي.

وأكد الطاير أن المنتدى أصبح حدثاً عالمياً في أجندة المؤتمرات الدولية المتخصصة، لطرح أفضل الممارسات، والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع، كما أصبح ملتقى عالميا لرواد الفكر في مجال إدارة المشاريع بالمنطقة، لتبادل الخبرات، ومناقشة الحلول لإنشاء المدن، وتنفيذ البنية التحتية التي تحسن الطريقة التي تحقق بها المشاريع أثراً مستداماً طويل الأمد في المجتمع.

وقال: تنظيم الدورة التاسعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه المنتدى في دوراته السابقة، التي استقطبت أكثر من 12000 مشارك، وحرصاً من مدينة دبي على دعم مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، وأن تكون حلقة وصل تساهم في تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة في كل المجالات.

تعزيز الابتكار والاستدامة

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل رؤية القيادة الحكيمة أصبحت دبي مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات ونموذجاً يحتذى به في النجاح والتميز، تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، لا سيما في إدارة مشاريع البنية التحتية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، وباستخدام أحدث التقنيات المتطورة بما يعزز مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاقتصاد والتجارة».

وأضاف: «يسعدنا مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في تنظيم الدورة التاسعة من المنتدى وسنشارك تجربتنا الرائدة عالمياً في مجال إدارة مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة وأفضل الممارسات التي نعتمدها لتعزيز الابتكار والاستدامة».

بدوره، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يسعدنا التواجد في منتدى دبي الدولي لإدارة المشاريع: (DIPMF) في الدورة التاسعة، كشريك منظم حيث تتوافق مشاركتنا في هذا الحدث المرموق استراتيجياً مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية، مما يمكننا من المساهمة في رفع معايير إدارة المشاريع ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل وعلى المستوى العالمي أيضاً».

وستشارك في الدورة التاسعة للمنتدى التي ستنتهي فعالياتها في 18 يناير الجاري، في مدينة جميرا، نخبة من الشخصيات، وتقام على هامش المنتدى عدد من الدورات التدريبية المتقدمة في مجالات التحول المرن، ومهارات التفاوض الفعّال لنجاح الأعمال وتحقيق التعافي للمشاريع المتعثرة، وإدارة محافظ المشاريع، ونظام تقديم القيمة في المشاريع والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الضخمة.