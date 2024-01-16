"الإمارات الصحية": ربط برنامج الصحة المدرسية إلكترونياً مع 313 مدرسة حكومية كمرحلة أولى

أكملت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عملية الربط الإلكتروني لبرنامج الصحة المدرسية مع 313 مدرسة حكومية من دبي وحتى الفجيرة كمرحلة أولى ضمن هذا البرنامج الذي يعد أحد أهم البرامج الصحية الوقائية التي تدعم نمو الأطفال واليافعين من خلال توفير بيئة وقائية لطلاب المدارس وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم والحفاظ على بيئة مدرسية صحية ومستدامة.

ونوهت المؤسسة في هذا الصدد إلى أنه يجري العمل في الوقت الراهن على استكمال الربط الالكتروني مع بقية المدراس الحكومية في الإمارات المعنية بالربط.

وأكدت أن برنامج الصحة المدرسية يعتبر أهم البرامج الصحية الوقائية التي تبنتها والتي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة حيث تم تصميمه باستخدام الأنظمة الذكية كمنصة مركزية ونموذج متكامل للرعاية يمتد إلى أماكن صحة الطفل بأكملها من المدارس إلى مستويات الرعاية المتقدمة كما يسمح بتبادل المعلومات ثنائي الاتجاه من خلال السجلات الصحية الإلكترونية.

وأشارت المؤسسة إلى التحاق أكثر من 164 ألف طالب ببرنامج الصحة المدرسية ضمن خطه متكاملة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمجتمع التعليمي .

ونجحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تقديم ما يزيد عن 170 ألف جرعة لقاح وفق البرنامج الوطني للتحصين لطلبة المدارس بالإضافة إلى تقليل عملية توثيق التطعيمات إلكترونيًا لأقل من 5 دقائق لكل طالب أو طالبة من خلال ضمان سهولة الحصول على التطعيمات وتوفيرها في المدارس.

وفي ظل تطور التكنولوجيا بشكل مستمر وسريع يلبي الربط الإلكتروني لبرنامج الصحة المدرسية كافة احتياجات الطلبة الصحية والنفسية والوقائية وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات وملف طبي إلكتروني للطالب يشمل التاريخ الطبي وكافة الإجراءات الصحية والوقائية المقدمة للطالب .

ويعد الربط الإلكتروني فعالا لتحديد الاحتياجات الصحية للطالب بشكل دقيق إضافة إلى تحسين الاتصال بين جميع الجهات المعنية بمن في ذلك المعلمون وأولياء الأمور والفرق الطبية.