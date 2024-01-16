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حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي

حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي
16 يناير 2024 17:15

ترأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ترأسنا اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، اطلعنا على أهم المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها في عام الإستدامة ودورها في التصدي للقضايا البيئية محلياً وعالمياً.. فخورون بالنتائج التي تحققت في 50 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية السنوية والتي ركزت على القطاعات البيئية المختلفة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة البيئة في أبوظبي
حمدان بن زايد
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