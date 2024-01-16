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تكريم النوخذة عيسى الفلاسي لإنقاذه حياة 8 صيادين

خلال التكريم (من المصدر)
17 يناير 2024 00:58

دبي (الاتحاد)

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كرم اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بشرطة دبي، النوخذة عيسى محمد الفلاسي، لحسن تصرفه وسرعة استجابته التي أسهمت في إنقاذ حياة 8 صيادين من الغرق، وانتشال جثتين بعد انقلاب مركبهم في البحر خلال رحلة صيد كانوا يقومون بها.
وأثنى اللواء أحمد رفيع على حسن وسرعة تصرف النوخذة عيسى الفلاسي التي أسهمت في إنقاذ حياة 8 من الصيادين، مشيراً إلى أن حياة الناس تعتبر مهمة جداً، وسرعة التصرف والتدخل والاستجابة السريعة من قبل النوخذة كان لها أثر كبير في إنقاذ حياة الصيادين في وقت حرج ومهم. وبين اللواء رفيع أن جهود النوخذة الفلاسي تعكس الروح الإيجابية عن المواطن الإماراتي، وحرصه الدائم على المبادرة نحو تقديم يد العون التي تسهم مساعدة الناس، خاصة في الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن جهد الفلاسي محط تقدير واحترام، مُتمنياً له التوفيق والنجاح في حياته. من جانبه، تقدم النوخذة الفلاسي، بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على تكريمها له، مؤكداً أن ما قام به هو من واجبه الإنساني ودوره كمواطن في مجتمع دولة الإمارات في المبادرة من أجل تقديم كل ما أمكنه من عون للناس، مُقدماً في الوقت ذاته نصحه إلى الراغبين كافة في الخروج في رحلات صيد أو حتى النزهة أن يتخذوا إجراءات واشتراطات السلامة اللازمة كافة، حرصاً على حياتهم.

دبي
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