«شرطة أبوظبي» تعزز الوعي الأمني والمجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز شرطة الفلاح بمديرية شرطة المناطق الخارجية في «شرطة أبوظبي» ملتقى التوعية الأمنية مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في منطقة الاختصاص.

وناقش الملتقى مختلف القضايا الأمنية والمجتمعية للتصدي للظواهر السلبية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء والتعريف بالخدمات الشرطية المميزة للجمهور، وجرى خلاله عرض أهداف مبادرة «كلنا شرطة»، ودورها في خدمة المجتمع.

وأكد العقيد سعيد عبد الله العامري، مدير مركز شرطة الفلاح اهتمام القيادة الشرطية بالارتقاء بالخدمات المقدمة لمختلف فئات وقطاعات المجتمع وإسعادهم، وحرصها المستمر على تعزيز الأمن والأمان، ضمن رؤيتها الاستراتيجية «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان»، بما يعزز احتفاظ إمارة أبوظبي بمكانتها الريادية بكونها «المدينة الأكثر أمناً في العالم»، ومواصلة جهودها الريادية في تحقيق درجات عالية من الإحساس بالأمن والأمان.

ولفت إلى جهود «شرطة أبوظبي» في مواكبة التطورات التقنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه في خدمة المسيرة الأمنية، وحث الشركاء على أهمية تركيب كمجرات المراقبة في المحال التجارية وصيانتها، والتأكد من عملها وتناول أهمية الدور الذي يقوم به رجال الأمن، وتفعيل دورهم كونهم شريكاً أساسياً في مكافحة الظواهر السلبية.

وتحدث المقدم محمد ناصر العامري من مديرية مكافحة المخدرات عن مبادرة «فرصة أمل»، والتي تم إطلاقها بهدف تعزيز وعي المجتمع بأهمية التكاتف بين الأسرة والجهات المختصة لحماية الأبناء من خطر الوقوع في براثن المخدرات والتعامل مع الطلبات والمتقدمين بسرية تامة، من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي، والتعرف على أهدافها وكيفية التقدم لطلب العلاج www.adpolice.gov.ae أو https://forsa.adpolice.gov.ae/