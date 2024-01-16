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عبد الله المري يتفقد مُنافسات بطولة «شرطة دبي الثانية للرماية والموانع»

عبد الله المري خلال تفقده البطولة (من المصدر)
17 يناير 2024 00:58

دبي (الاتحاد)

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تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بطولة شرطة دبي الثانية للرماية والموانع 2024، التي تنظمها إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن منافسات «درع القائد العام»، وذلك في مدينة الروية التدريبية، بحضور العميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والعقيد عبدالله بن شيبان، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة، بمشاركة 18 فريقاً للرجال و8 فرق للسيدات يمثلون الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي.
وأكد معاليه أن منافسات درع القائد العام أدرجت ضمن الخطة السنوية للبطولات والمنافسات الرياضية من أجل المنافسة في مختلف البطولات المحلية والعالمية وتأهيل الفرق لتكون جاهزة لنيل المراكز الأولى، مشيراً معاليه إلى الدعم الدائم لكافة الفرق للمنافسة في مختلف المسابقات المحلية والعالمية.
وأشاد معاليه بجهود القائمين على تنظيم بطولة شرطة دبي للرماية والموانع 2024 ، مُثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلت لإخراج النسخة الثانية من البطولة بهذا المستوى المتقدم، ومعرباً في الوقت ذاته عن سعادته برؤية الشباب من الجنسين من مختلف الفئات العمرية الذين يتنافسون بروح رياضية كبيرة للفوز بالبطولة.

عبد الله المري
شرطة دبي
دبي
الإمارات
بطولة شرطة دبي
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