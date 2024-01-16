منصور بن محمد يفتتح فعاليات الدورة الـ 25 من «إنترسك»

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، رسمياً أمس، فعاليات الدورة الـ 25 من معرض إنترسك، المعرض التجاري الرائد عالمياً للسلامة والأمن والحماية من الحرائق، والتي تقام في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «ربع قرن من ابتكار التكنولوجيا الأمنية».

يشغل معرض «إنترسك 2024» ما يصل إلى 13 قاعة، وهي الدورة الأضخم على الإطلاق في تاريخ المعرض الممتد لـ 25 عاماً، حيث يقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويشهد مشاركة 1000 عارض من أكثر من 60 دولة، بزيادة قدرها 20% عن دورة عام 2023، ما يؤكد أهميته منصة مثالية للتواصل، وتوحيد قادة القطاع وعرض التكنولوجيا المتطورة في دبي تحت سقف واحد. وزار سموه، خلال جولته الافتتاحية لمعرض «إنترسك 2024»، العديد من الشركات العارضة، والأجنحة الدولية المشاركة في المعرض.

وفي هذا السياق، قال بيدرو سيمويس، نائب رئيس مبيعات أمن الفيديو والتحليلات لدى شركة موتورولا سولوشنز: «إنه لأمر رائع أن نعود للمشاركة مجدداً في معرض إنترسك هذا العام لاستعراض نظامنا البيئي للفيديو الثابت والتحليلات وتقنيات التحكم في الوصول التي تحمي الأشخاص والممتلكات والأماكن، حيث نستعرض أحدث الحلول من مجموعة أفيجيلون الأمنية، بالإضافة إلى كاميرا بيلكو الأمنية ذات المنصة المفتوحة الجديدة، ويسعدنا أن نرحب بسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في جناحنا لافتتاح المعرض».

وبهذه المناسبة، قال غرانت توشتن، مدير مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: «لقد نجح (إنترسك) في ترسيخ مكانته منصة مثالية رائدة للابتكار في قطاع الأمن على مدى السنوات الـ 25 الماضية، ويسعدنا استضافة الدورة الأكبر والأضخم على الإطلاق في تاريخ المعرض، والتي تشهد زيادة العارضين بنسبة 20% مقارنة بدورة عام 2023، ومن المتوقع أن يسلط معرض (إنترسك 2024) الضوء على الابتكار والأمن الرقمي، يستعد (إنترسك 2024) لتسليط الضوء على الابتكار والأمن الرقمي، وتوحيد المهنيين في جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد لمواكبة الاحتياجات المتطورة باستمرار لقطاعنا».

وأضاف توشتن: «نحن فخورون بإظهار ارتباطاتنا القوية مع الجهات الحكومية الرئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تأكيد التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة تجاه هذه القطاعات المحورية».

وانطلقت فعاليات مؤتمر «إنترسك 2024» أمس، حيث سلطت قمة «إنترسك لقادة الأمن» الضوء على اتجاهات الأمن المستدام ومكافحة الجرائم البيئية، وفي الوقت نفسه افتتح مؤتمر الأمن السيبراني الذي استضافه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، بكلمة رئيسة عن رفع مستوى الأمن الوطني من خلال استخبارات الأمن السيبراني. كما بدأ مؤتمر السلامة والصحة فعالياته بتحديث المعيار الإماراتي لحوكمة وقيادة الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، كما استضاف مؤتمر الإطفاء والإنقاذ جلسات نقاش عن إحداث ثورة في الحماية من الحرائق باستخدام تحليلات البيانات والتكنولوجيا، وتعزيز السلامة في تخزين الطاقة. واجتمع موردو الأمن السيبراني العالميون، بما فيها: أمسترجي وسيجيت وزيكو، في جناح منصة «إن سايبر» لعرض الابتكارات المتطورة وأحدث المنتجات التي تعيد تشكيل مشهد الدفاع الرقمي، كما استعرض المشاركون خبراتهم عبر مجالات الأمن السيبراني المتنوعة من خلال مسابقة «هاك أرينا»، بينما ركز فعاليات اليوم الأول في إنوفيترز أرينا على دور الشركات الناشئة في الأمن السيبراني والوطني.

تضم دورة هذا العام من «إنترسك» خمسة أقسام من المنتجات، تشمل كلاً من: الأمن التجاري والمحيطي، الأمن الوطني والشرطة، الحرائق والإنقاذ، السلامة والصحة، والأمن السيبراني، حيث يرتبط كل قسم من أقسام «إنترسك» بالهيئات الحكومية الإماراتية ذات الصلة، ما يدل على التزام حكومة الإمارات بهذه القطاعات الحيوية المهمة.

وتستمر فعاليات المعرض يومي 17 و18 يناير.