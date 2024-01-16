اتفاقية تعاون بين «الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك» و«تعاونية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

شهدت هيئة الشارقة للثروة السمكية توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية الشارقة التعاونية، لتعزيز التنسيق المشترك في دعم الصيادين وتحقيق الأهداف المشتركة لدعم قطاع الأسماك في الإمارة باعتباره من القطاعات المهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشهد توقيع الاتفاقية علي أحمد أبو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، بحضور راشد بن هويدن المدير التنفيذي لقطاع الإمداد والتوريد في جمعية الشارقة التعاونية، وعبد الرحمن سالم بوشبص رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين بالشارقة، وبحضور رؤساء جمعيات صيادي الأسماك في الإمارة.

وأكد علي أحمد أبو غازيين أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم جمعية الشارقة التعاونية في توفير الأسماك الطازجة التي يتم صيدها وإنتاجها من قبل الصيادين في الإمارة، وتوفيرها للمجتمع بصورة دائمة بما يحقق رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن يكون «سمكنا من بحرنا» وتعزيز الناتج المحلي من الأسماك، تحقيقاً للاكتفاء الذاتي وهو النهج الذي تسير عليه الإمارة الباسمة في توفير أجود الأصناف من اللحوم والأسماك والألبان والدقيق وغيرها من المنتجات العضوية.

وأوضح أبو غازيين أن رفد السوق المحلي بأسماك الصيادين الطازجة ومما تجود به بحارنا، يساهم في دعمهم اقتصادياً ويحقق لهم مردوداً إيجابياً كبيراً فضلاً عن تعزيز الثقة في هذه الأسماك ومصدرها، خصوصاً وأن الصيادين يبذلون جهوداً كبيرة لإبقاء هذه المهنة كموروث شعبي وتقليدي يعكس الماضي الأصيل، كما تقدم لهم هيئة الشارقة للثروة السمكية كافة الاحتياجات والدعم اللازم بصورة مستمرة.

وأوضح رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن هذه الاتفاقية تعزز قطاع الثروة السمكية في الإمارة وتحقق أثراً إيجاباً وتفاعلاً كبيراً في السوق المحلي، كما تعزز من ثقة المستهلكين وتخدم المجتمع بشكل شامل، خصوصاً أن الأسماك التي ترد إلى السوق يومياً طازجة وذات جودة عالية تلبي تطلعات واحتياجات المستهلكين.

وأشاد بالدعم والدور الكبير الذي تقوم به جمعية الشارقة التعاونية لدعم الصيادين وتسويق إنتاجهم اليومي من الأسماك، وبالتعاون والتنسيق المستمر مع هيئة الشارقة للثروة السمكية، وجمعيات صيادي الأسماك، وتحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الإمارة الباسمة.