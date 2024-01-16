1441 جائزة للمسابقات التراثية في مهرجان الظفرة الختامي

الظفرة (الاتحاد)

خصص مهرجان الظفرة بدورته الـ17 للمسابقات التراثية المصاحبة للمحطة الختامية 1441 جائزة موزعة على 85 شوطاً، وذلك ضمن 12 مسابقة رئيسة للخيول والصقور والمحالب والسلوقي وغنم النعيم والرماية والتمور واللبن الحامض ونسف القعود والطبخ ومسابقات الأطفال، والتي تبدأ منافساتها السبت المقبل وتستمر حتى 8 فبراير المقبل، في مدينة زايد في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وتنطلق أول أيام المهرجان مسابقة المحالب المحليات لأشواط الخواوير والعرابي الشرايا والتلاد، وتستمر لغاية 27 يناير الجاري، فيما تبدأ منافسات مسابقة المحالب للمجاهيم الشرايا والشوط المفتوح يوم 28 يناير وتستمر لغاية 3 فبراير المقبل، وخصصت للمسابقة 60 جائزة قيمة موزعة على ستة أشواط بقيمة إجمالية تبلغ مليوناً و800 ألف درهم.

كما تنطلق 20 يناير مسابقة الرماية (بندقية السكتون 0.22)، وتستمر بشكل يومي لغاية 7 فبراير المقبل في نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد، والمسابقة مفتوحة لجميع الجنسيات من عمر 16 عاماً فما فوق، وخصص لها 10 جوائز قيمة بقيمة تبلغ 150 ألف درهم، وكذلك تبدأ منافسات مسابقة انسف القعود واتي خصص لها 21 جائزة ضمن 6 أشواط في المرحلة التأهيلية ولكل شوط 3 جوائز قيمة، و3 جوائز للشوط الختامي يوم 7 فبراير المقبل.

وتقدم مسابقة الطبخ 20 طبق إماراتي على مدار 20 يوماً من المنافسات التي خصص لها 200 جائزة قيمة، وتقام بشكل يومي طيلة أيام المهرجان في سوق الظفرة التراثي القلب النابض لمهرجان الظفرة الذي يفتح أبوابه يومياً من الساعة الرابعة عصراً ولغاية العاشرة مساءً، ، كما تقام بشكل يومي مسابقات الأطفال على المسرح الرئيس للسوق وتشمل 12 مسابقة رئيسية خصص لها 900 جائزة قيمة.

وخصصت اللجنة المنظمة لمسابقة اللبن الحامض 100 جائزة قيمة موزعة على 10 أشواط تقام طيلة فترة المهرجان، إذ يبدأ استلام مشاركات الشوط الأول للمسابقة في 21 يناير الجاري، وفي اليوم التالي إعلان النتائج، وتستمر المسابقة لغاية 8 فبراير.

وتتضمن مسابقة مزاينة التمور وتغليفها 5 أشواط (الدباس، الخلاص، الشيشي، الفرض، تغليف التمور)، وخصص لها 50 جائزة بقيمة 350 ألف درهم، وتستمر من 22 لغاية 31 يناير الجاري، فيما تقام يوم 26 يناير بطولة سباق الخيل العربي الأصيل ضمن 3 أشواط (الظفرة الرئيس، المفتوح، المبتدئين) وتبدأ منافسات الأشواط التي خصص لها 9 جوائز في الساعة 4 مساءً بميدان سباق الخيول في مدينة زايد.

وتقام بطولة سباق السلوقي العربي لمسافة 2000 متر يوم 27 يناير في تمام الساعة الواحدة ظهراً في ميدان سباق الهجن، وتشهد تنظيم 6 أشواط (3 أشواط للذكور، 3 أشواط للإناث)، وخصص للبطولة 30 جائزة قيمة، كما تقام في تمام الساعة الثانية مساءً من ذات اليوم «مزاينة الصقور» في ميدان الفعاليات المصاحبة بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد ضمن 3 أشواط (جير شاهين فرخ، بيور جير فرخ، بيور قرموشة فرخ).

وتنطلق يوم 2 فبراير «مزاينة السلوقي العربي» في تمام الساعة 3 عصراً في ميدان الفعاليات المصاحبة، وخصص لها 4 أشواط (حص ذكور، حص إناث، أريش ذكور، أريش إناث)، كما تنطلق في ميدان الفعاليات المصاحبة يومي 3 و4 فبراير «مزاينة غنم النعيم» ضمن 8 أشواط خصص لها 40 جائزة قيمة، وتبدأ المنافسات في تمام الساعة العاشرة صباحاً.