إطلاق الدورة الثانية من «سفراء السكري» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تستعد الجامعة القاسمية، وجمعية «أصدقاء السكري» التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى للأسرة بالشارقة، لإطلاق الدورة الثانية من برنامج «سفراء السكري»، بمشاركة أربعين طالباً وطالبة، يمثلون دول العالم بمختلف القارات.

يهدف البرنامج إلى استقطاب طلبة متميزين في مجال العمل التطوعي، وبجنسيات مختلفة للعمل على تأهيلهم وتثقيفهم صحياً حول مرض السكري، ليقوموا بدورهم بنشر الوعي الصحي في أوطانهم حول مرض العصر.

وقالت خولة الحاج، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء السكري، إن هذا البرنامج الذي ينظم بالتعاون، وبدعم من الجامعة القاسمية ذو فائدة قيّمة، وله أهمية كبيرة في نشر التوعية حول مرض السكري، وكيفية الوقاية والتعايش معه، حيث إنه من خلال برنامج سفراء السكري تسهم الجمعية في إيصال رسالتها وبصمتها إلى العالم، انطلاقاً من الشارقة، مضيفة شكرها للجامعة على دعم مثل هذه المشاريع الخيرية الإنسانية التي تنشر الوعي في دول العالم، وتثقف الشباب من الجنسين ليكون لهم دور في مجتمعاتهم.

يذكر أنه سيتم تنظيم الدورة الثانية بدءاً من التاسع عشر من يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أيام بمقر الجامعة القاسمية بالشارقة، وسيتم تدريب الطلبة المشاركين على أيدي أطباء أكفاء لنشر الوعي بين الطلبة حول المرض، وآلية التعامل مع المصابين، بالإضافة إلى نشر الوعي للأصحاء لحماية أنفسهم من مرض العصر، وسيتم تدريب الطلبة عملياً على كيفية استخدام أجهزة قياس السكر في الدم، وكيفية إسعاف مريض السكري المصاب في حالة الطوارئ.