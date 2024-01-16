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141 مبادرة مجتمعية في «نقل عجمان»

إحدى مبادرات هيئة النقل بعجمان (من المصدر)
17 يناير 2024 00:58

عجمان (الاتحاد)

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أعلنت هيئة النقل في عجمان، تنفيذ 141 مبادرة مجتمعية خلال العام الماضي، استهدفت مختلف الفئات المجتمعية، والتي تتوافق مع استراتيجية الهيئة.
وأكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل بعجمان، أن «الهيئة» تحرص على أن تكون حاضرة بشكل فعال في المناسبات والفعاليات الدولية والعالمية كافة، وذلك لوضع بصمة لها في جميع المحافل، من خلال وضع آليات وخطط تتناسب مع الأحداث، وتسهم في تضافر جهود الموظفين، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة. وأضاف أن المبادرات تمثلت في 67 مبادرة داخلية للعاملين في «الهيئة»، و74 مبادرة خارجية، بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة، وشملت العديد من المجالات، منها المجال الإعلامي، والمجتمعي، والرياضي، والمحلي، والعالمي.
وقال: إن من أبرز المبادرات الداخلية مبادرة «ساعة معرفة»، والتي استهدفت نقل المعرفة بين الموظفين، للمساهمة في توعيتهم بمستجدات الأعمال، وتضمنت 5 ورش، بالإضافة إلى مبادرات الابتكار، منها «مبادرة قهوة وفكره» وكرة الإبداع، ووعود الإمارات، وإطلاق ركن الابتكار في «الهيئة»، أما بالنسبة للمناسبات العالمية فمنها يوم الأم، ويوم المرأة والشباب. وشاركت «الهيئة» في مبادرات خارجية، أبرزها مبادرة دعم المشاريع في إمارة عجمان.

هيئة النقل
الإمارات
عجمان
عمر محمد لوتاه
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