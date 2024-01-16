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وكيل وزارة الداخلية يزيح الستار عن لوحة «5 نجوم»

وكيل وزارة الداخلية خلال إزاحة الستار (وام)
17 يناير 2024 00:58

الشارقة (وام)

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أزاح اللواء ركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، يرافقه العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، وسالم باليوحة مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء الستار عن لوحة «5 نجوم» لمركزي الخدمة (مركز شرطة كلباء الشامل ومركز خدمات شرطة المنطقة الشرقية)، وذلك ضمن نتائج تصنيف قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام (2023)، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأثنى الخييلي على جهود العاملين في هذين المركزين، مقدماً الشكر والتقدير لهم على عطائهم وجهودهم التي أسفرت عن هذا التميز، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهود للحفاظ على الريادة واستدامة مسيرة التحديث والتطوير.
وأكد العميد عبدالله بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، الحرص على بذل الجهود والتفاني في العمل لتطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، مشيراً إلى جهود العاملين في مراكز الخدمة التي أسهمت في تحقيق أهداف وزارة الداخلية وتعزيز الأمن والوقاية والسلامة المجتمعية من خلال خدمات شرطية تفوق توقعات المتعاملين.
وقال العميد ناصر الكعبي مدير عام السعادة بوزارة الداخلية: نستكمل اليوم تدشين لوحة نظام النجوم العالمي على مراكز الخدمة التي توجت العام الماضي (2023) وحصلت على مراكز متقدمة في التصنيف، مشيراً إلى أن الجهود متواصلة في سبيل تطوير الخدمات وفق رؤية حكومة دولة الإمارات.

وكيل وزارة الداخلية
الإمارات
وزارة الداخلية
خليفة حارب الخييلي
شرطة كلباء
شرطة المنطقة الشرقية
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