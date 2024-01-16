147 ألف تحميل.. و914 ألف إجراء عبر تطبيق «الاتحادية للموارد البشرية»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن موظفي الحكومة الاتحادية نفذوا قرابة 913 ألفاً و720 إجراء موارد بشرية ذاتي عبر تطبيق «الهيئة» الذكي FAHR، منذ إطلاقه في عام 2014، وحتى نهاية عام 2023.

وأشارت «الهيئة»، في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أنه تم تحميل التطبيق أكثر من 146 ألفاً و620 مرة خلال الفترة نفسها، بينما بلغ عدد الإجراءات المنفذة عبر التطبيق خلال العام الماضي فقط 254 ألفاً و380 إجراء، ووصل عدد مرات التحميل إلى 19 ألفاً و700مرة.

وذكرت أن التطبيق يشهد تفاعلاً كبيراً من قبل المتعاملين، لا سيما من موظفي الحكومة الاتحادية، على اعتباره المنصة الأولى لإتمام جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً، والوصول لجميع خدمات «الهيئة» الذكية، بخطوات سهلة وبسيطة، على مدار الساعة، ومن أي مكان في العالم.

وأوضح عاصم العوضي، مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في «الهيئة»، أن تطبيق «الهيئة» الذكي يشهد تحديثات مستمرة، شكلاً ومضموناً، حتى يواكب آخر المستجدات التكنولوجية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، كما يلقى إقبالاً كبيراً من قبل موظفي الحكومة الاتحادية. وقال: «تم تحميل التطبيق الذكي لـ(الهيئة)، 146.620 مرة، وزاد عدد إجراءات الموارد البشرية الذاتية المنفذة عبره عن حاجز 913.720 إجراء، منذ عام 2014. وأشار إلى أن 47 وزارة وجهة اتحادية تستفيد بشكل مباشر من الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي، لا سيما الخدمات المرتبطة بأنظمة وإجراءات الموارد البشرية الذكية في الحكومة الاتحادية».

وأوضح، أنه تم تحميل تطبيق الهيئة الذكي خلال عام 2023 فقط أكثر من 19.700مرة، ونفذ عبره 254.380 إجراء موارد بشرية خلال الفترة ذاتها.

وذكر عاصم العوضي أن التطبيق يشكل منصة ذكية موحدة تتيح لموظفي الحكومة الاتحادية إمكانية إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل ذاتي، من خلال أجهزتهم المحمولة، دون الحاجة إلى الرجوع لإدارات الموارد البشرية في مؤسساتهم.

ولفت إلى دور التطبيق في تبسط إجراءات الموارد البشرية، والتسهيل على الموظفين، وتوفير الوقت والجهد على إدارات الموارد البشرية، ويمكنها من التركيز بشكل أكبر على المهام والمسؤوليات والمشروعات الاستراتيجية في المؤسسة.

وأفاد بأن «الهيئة» تعمل بشكل متواصل على تطوير تطبيقها الذكي، وتحويل خدماتها كافة الرئيسة والفرعية إلى ذكية، وإتاحتها عبر التطبيق، مؤكداً أن «الهيئة» أدخلت العديد من التحسينات على التطبيق خلال عام 2023.

وتتمثل أبرز هذه التحسينات في: تطوير آلية إدخال خطة التطوير الفردية للموظف في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وإضافة طلبات العديد من الإجازات كإجازة أداء الامتحان، والإجازة المرضية والدراسية من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى إتاحة خدمة التقديم على إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين.

ومن الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية: خدمة التوقيع الإلكتروني على العقود والقرارات الوزارية، وخدمة تقييم أداء الموظفين الجدد خلال فترة التجربة، وخدمة طلب العمل عن بعد يوم الجمعة.

كما يقدم خدمات الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم، والتوقيع عليها إلكترونياً، وتسجيل حضور وانصراف فائت، وإصدار بطاقة العمل الإلكترونية، والبحث عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وتسهيل عملية التقديم عليها للباحثين عن عمل.

أما بالنسبة لإجراءات الموارد البشرية الذاتية التي يتم تقديمها عبر تطبيق «الهيئة»، فأبرزها: «الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، وطلب إجازة، وطلب شهادة راتب، وشهادة خبرة، وإصدار رسائل لمن يهمه الأمر، وطلب استشارة قانونية حول قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وإتمام كافة مراحل نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وإنشاء خطط التطوير الفردية الخاصة بهم».

يقدم التطبيق حزمة من الخدمات الذاتية لموظفي الحكومة الاتحادية، منها: «عرض وتحديث الوثائق الشخصية، وطلب خدمة الدعم الفني، لمساعدة الوزارات والجهات الاتحادية في تنفيذ إجراءات الموارد البشرية المختلفة، والبحث عن موظفين في الحكومة الاتحادية، والتواصل معهم عبر البريد الإلكتروني، وترشيح الموظفين ضمن نظام المكافآت والحوافز الاتحادي، والاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي».