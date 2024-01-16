علي النعيمي: تطوير العلاقات الثنائية مع أرمينيا

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد المجلس الذي يقوم بزيارة إلى جمهورية أرمينيا، أمس الأول، اشوت ساغيان رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في أرمينيا.

وأكد معالي النعيمي، خلال اللقاء، الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في المجالات الثقافية والعلمية، مشيراً إلى أن جمهورية أرمينيا تحمل ثقافة تاريخية عريقة، وأن دولة الإمارات تولي قطاع التعليم اهتماماً كبيراً، ويحظى هذا القطاع بدعم القيادة الرشيدة التي أقرت استراتيجيات وطنية، لتحقق نظاماً تعليمياً رفيع المستوى، وفقاً لمرتكزات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات لتعزيز جودة العملية التعليمية، وإقرار نظام تعليمي حديث ومطور لأجيال المستقبل.

من جانبه، رحب اشوت ساغيان رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في أرمينيا بوفد المجلس، مثمناً أهمية هذه الزيارة التي تعد فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في الجانب التعليمي، لافتاً إلى الجهود العلمية والبحثية التي تقوم بها الأكاديمية مع مختلف المراكز ذات الصلة لبحث وخلق فرص واتجاهات ومناقشات جديدة للتعاون، وعرض نبذة عن الأكاديمية باعتبارها المؤسسة العلمية العليا في أرمينيا.

إلى ذلك، التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد المجلس الذي يقوم بزيارة إلى جمهورية أرمينيا أمس، هوفهانيس هوفهانيسيان رئيس جامعة يريفان الحكومية، وعدداً من عمداء الكليات والأكاديميين.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، همية توطيد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا في المجالات الثقافية والعلمية لاسيما على مستوى الجامعات الوطنية لأثرها في التقدم الثقافي والحضاري، إضافة إلى التعاون في المجال السياحي خاصة أن البلدين يمتلكان مقومات سياحية متنوعة ذات مستوى عالٍ.