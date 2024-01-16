الأربعاء 17 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

علي النعيمي: تطوير العلاقات الثنائية مع أرمينيا

علي النعيمي واشوت ساغيان رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في أرمينيا (من المصدر)
17 يناير 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
"هجوم الرجل في المنتصف" أحدث طرق الاحتيال المالي

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد المجلس الذي يقوم بزيارة إلى جمهورية أرمينيا، أمس الأول، اشوت ساغيان رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في أرمينيا.
وأكد معالي النعيمي، خلال اللقاء، الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في المجالات الثقافية والعلمية، مشيراً إلى أن جمهورية أرمينيا تحمل ثقافة تاريخية عريقة، وأن دولة الإمارات تولي قطاع التعليم اهتماماً كبيراً، ويحظى هذا القطاع بدعم القيادة الرشيدة التي أقرت استراتيجيات وطنية، لتحقق نظاماً تعليمياً رفيع المستوى، وفقاً لمرتكزات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات لتعزيز جودة العملية التعليمية، وإقرار نظام تعليمي حديث ومطور لأجيال المستقبل.
من جانبه، رحب اشوت ساغيان رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في أرمينيا بوفد المجلس، مثمناً أهمية هذه الزيارة التي تعد فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في الجانب التعليمي، لافتاً إلى الجهود العلمية والبحثية التي تقوم بها الأكاديمية مع مختلف المراكز ذات الصلة لبحث وخلق فرص واتجاهات ومناقشات جديدة للتعاون، وعرض نبذة عن الأكاديمية باعتبارها المؤسسة العلمية العليا في أرمينيا.
إلى ذلك، التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد المجلس الذي يقوم بزيارة إلى جمهورية أرمينيا أمس، هوفهانيس هوفهانيسيان رئيس جامعة يريفان الحكومية، وعدداً من عمداء الكليات والأكاديميين.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، همية توطيد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا في المجالات الثقافية والعلمية لاسيما على مستوى الجامعات الوطنية لأثرها في التقدم الثقافي والحضاري، إضافة إلى التعاون في المجال السياحي خاصة أن البلدين يمتلكان مقومات سياحية متنوعة ذات مستوى عالٍ.

علي راشد النعيمي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
أرمينيا
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
الرياضة
الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
اليوم 11:57
سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"
التعليم والمعرفة
سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"
اليوم 11:53
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
الرياضة
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
اليوم 11:07
"هجوم الرجل في المنتصف" أحدث طرق الاحتيال المالي
اقتصاد
"هجوم الرجل في المنتصف" أحدث طرق الاحتيال المالي
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©