ممثل ملك البحرين يستقبل رؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية

المنامة (وام)

أشاد الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة ملك البحرين بدور وإسهامات رؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية في تطوير العمل الصحفي الخليجي ومواكبة مستجداته، والتعريف بمختلف القضايا الخليجية وإبرازها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

جاء ذلك خلال استقباله بقصر القضيبية أمس بحضور السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة ملك البحرين لشؤون الإعلام، والدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، رؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية بمناسبة عقد اجتماعهم في مملكة البحرين واتخاذها مقراً دائماً لاتحاد الصحفيين الخليجيين.

ورحب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة برؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية وبزيارتهم لمملكة البحرين، وهنأهم بمناسبة تأسيس اتحاد الصحفيين الخليجيين، مباركاً لهم هذه الخطوة المهمة في مسيرة الصحافة الخليجية.

وثمن دور وإسهامات رؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية في تطوير العمل الصحفي الخليجي ومواكبة مستجداته، بما يعزز العلاقات الأخوية الوثيقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويدعم مسيرتها التنموية، ويسهم في تطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق المزيد من الخير والازدهار للشعوب الخليجية الشقيقة. من جانبهم، أعرب رؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية عن بالغ شكرهم للشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقبالهم، وتقديرهم لدعمه للجهود الرامية للارتقاء بالعمل الصحفي الخليجي وتعزيز دوره ومكتسباته.

حضر الاجتماع خالد بن حمد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية، وفهد محمد المطيري المستشار الإعلامي لمعالي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية الأمين العام لاتحاد الصحافة الخليجية، وعدنان الراشد رئيس جمعية الصحفيين الكويتية، ومحمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، وسعد بن محمد الرميحي رئيس المركز القطري للصحافة.