بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق مركز إسكان دبي المتكامل

دبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير أحياء سكنية للمواطنين ذات أفضل مستويات معيشة وفق أرقى المعايير العالمية، وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها سموه تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، مركز إسكان دبي المتكامل في «أفينيو مول ند الشبا» والذي يقدم 54 خدمة إسكانية للمواطنين من 4 جهات حكومية في مكان واحد، وسيباشر تقديم خدماته في فبراير المقبل.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن سعادة المواطنين تتصدر أولويات حكومة دبي، ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكثيف البرامج والمبادرات الكفيلة بتلبية تطلعاتهم في العمل والعيش والرفاه والسكن الذي يطمحون إليه، بما يحقق لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويعزز مسيرتنا التنموية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه المركز، حيث كان في استقباله لدى وصوله، معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي، وسلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، وعمر حمد بو شهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وقال سموه: «ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت شعار (الأسرة أساس الوطن).. نطلق اليوم مركز إسكان دبي المتكامل والذي سيعمل على توفير تجربة سهلة ومريحة للمواطن أثناء بناء مسكنه.. جمعنا 4 دوائر معنية في مكان واحد، تقدّم 54 خدمة يحتاجها المواطن أثناء بناء مسكنه.. وسنوفر له عبر المركز الدعم الاستشاري لاختيار التصاميم، والتوعوي لتوفير التكاليف، والتمويلي مع البنوك.. في أجواء مريحة وأوقات مناسبة له، لتكون تجربته في بناء مسكنه سلسة وسهلة وفعالة».

وأضاف سموه: «بناء مسكن للأسرة تجربة ليست سهلة للكثير من الشباب وتتطلب خبرات معيّنة ووعياً مالياً وقانونياً.. وهدفنا تغيير تجربة المواطن في هذا المجال.. والمركز سيباشر عمله وتقديم الخدمات الشهر المقبل بإذن الله».

وتابع سموه: «هدفنا أسرة متماسكة مستقرة تعيش حياة كريمة وتنعم بأفضل مستويات جودة الحياة وفق أفضل المعايير العالمية.. ونعد الجميع بإطلاق مشاريع تسرهم خلال الفترة المقبلة، تعزّز من تماسك وقوة وسعادة أسرنا المواطنة بإذن الله تعالى».



المدينة الأمثل

يسهم «مركز إسكان دبي المتكامل» في تحقيق إحدى أهم غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 والمتمثلة في أن تكون دبي المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها الإسكانية، وتحقيق أحد مستهدفات الأجندة، بتوفير أرض وقرض سكني لكل أسرة إماراتية جديدة خلال عام من التقديم.

ويوفر المركز تجربة إسكان متكاملة تتضمن الدعم والاستشارات للوصول إلى أفضل الخيارات الإسكانية المناسبة لتطلعات المواطنين، وسيرافقهم في رحلة بناء منازلهم منذ البداية وحتى تسلمها.

وخلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لمقر مركز إسكان دبي المتكامل في «أفينيو مول ند الشبا»، اطلع سموه على مرافق المركز، كما تفقّد معرض البناء الذي تقدمه شركة «شوبا» العقارية، ويبرز عناصر وتصاميم المساكن للمواطنين المقبلين على البناء.

ويقدم المركز خدمات الدعم والمشورة للمواطنين من قِبَل مستشارين وخبراء، فيما يتصل بتصميم مسكن المستقبل، لتقديم المساعدة اللازمة لاختيار الشكل الداخلي والألوان وحساب التكلفة التقديرية للمسكن، واختيار التصميم الذي يناسب كل ميزانية وفق عدد أفراد الأسرة، سواء كانت كبيرة أم صغيرة.

ويوفّر المركز الجديد منصة موحّدة وشاملة في مكان واحد تغطي احتياجات المواطنين كافة، من خدمات الإسكان والبناء والأراضي، لاسيما خدمة اختيار وتخصيص الأراضي السكنية، مع تبنيه حلولاً مبتكرة وخدمات استباقية توفر سهولة وسرعة في إنجاز المعاملات، وتقديم خدمات الاستشارة والإرشاد لتصميم وبناء بيوت المستقبل.

ويأتي تصميم المركز وفقاً لأحدث الممارسات العالمية في مجال إسعاد المتعاملين، وذلك لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، وتيسير التواصل المباشر مع موظفي المركز باستخدام أحدث التقنيات لإنجاز الخدمات بشكل مميز وفوري، كما تم تزويد المركز بأحدث أجهزة الجيل الجديد من المنصات الذكية التي تتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بطريقة سلسة دون تدخل العنصر البشري.



خدمات متكاملة

وتقدم أربع دوائر حكومية في دبي من خلال المركز، نحو 54 خدمة متكاملة من خدمات الإسكان والأراضي والبناء للمواطنين، وهي: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك، إضافة إلى شريكين من القطاع الخاص، هما مصرف الإمارات الإسلامي، وشركة شوبا العقارية.

وتوفر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عبر المركز 9 خدمات، أبرزها: منحة الأرض السكنية، وتبادل أراضي المنح، وقروض ومنح بناء المساكن، وقرض شراء مسكن من السوق المحلي، وخدمة مساكن النماذج الموحدة.

فيما تطرح بلدية دبي 10 خدمات، أهمها: اختيار قطعة الأرض، وتخصيص الأرض، وإصدار الخارطة، وتغيير استشاري أو مقاول، وخدمة ترخيص الملاحق، وتوصيل الخدمات.



رؤية مستقبلية

قال معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي: «يجسد مركز إسكان دبي المتكامل، التزام حكومة دبي بتوفير خدمات إسكان متكاملة وفعّالة للمواطنين، حيث تعكس هذه الخطوة الرؤية المستقبلية لتعزيز جودة الحياة في دبي بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040».

من جهته، قال داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي: «يعتبر مركز إسكان دبي المتكامل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة في دبي، الأمر الذي يسهم في تقديم خدمات إسكانية متميزة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهل عليهم إجراءات السكن والبناء بكفاءة عالية».

بدوره، أكد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، أن التعاون الوثيق بين الدائرة والجهات الأخرى المشاركة في مركز إسكان دبي المتكامل، يعزز من فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين، ويجسد التكامل والتعاون البناء بين مختلف جهات حكومة دبي.

من جانبه، أكد عمر حمد بو شهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المركز يوفر أفضل الحلول وخدمات الإسكان والبناء للمواطنين، مشيراً إلى أن فكرة المركز تمثل ثمرة للتخطيط المستمر والعمل المشترك لتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والسعادة للمواطنين.

وأضاف: «فخورون بإطلاق المركز الذي يمثل معلماً مهماً في مسيرتنا نحو تحقيق الاستدامة والابتكار في خدمات الإسكان، ويعتبر المركز خطوة مهمة نحو تلبية تطلعات المواطنين».



أجندة دبي

تضمنت «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تزامناً مع مناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، تخصيص 14.5 مليار درهم حتى عام 2033 لدعم إسكان المواطنين في الإمارة، من خلال تطوير مجمعات سكنية متكاملة تساهم في بناء أحياء دبي المستقبل.



24 خدمة

تقدم دائرة الأراضي والأملاك 24 خدمة، منها: إجراء تعديل بيانات ملكية، وتقييم أرض فضاء، وفصل أو ضم عقار، وتسجيل ملكية ورثة، فيما تقدم هيئة الطرق والمواصلات 11 خدمة، أبرزها: طلب إصدار تصريح موقف لسكن مواطن، وخدمة حجز موقف لفلل المواطنين، وطلب إصدار تصريح مواقف لكبار المواطنين، وطلب توفير طريق مؤقت.