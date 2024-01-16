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محمد الشرقي يطلع على خطط لـ«الفجيرة للثقافة والإعلام»

محمد الشرقي خلال لقاء المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام (وام)
17 يناير 2024 01:00

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات الإعلامية في دعم منظومة العمل الإعلامي في الدولة، والمساهمة في رفد قطاع الثقافة وتعزيز مكانته عبر ترسيخ عناصر القيم الاجتماعية والهوية الوطنية والإرث الثقافي الغنيّ التي تزخر بها إمارة الفجيرة خاصة، ودولة الإمارات عامة، والتعريف به عالمياً.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، ناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.
وأشار سموه، خلال اللقاء، إلى الاهتمام الذي تُوليه حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلبات الإعلام والثقافة، ومتابعة سموّه لسير العمل في مؤسساتها ذات العلاقة، بهدف دعم رؤية وتوجّهات الدولة في قطاع الثقافة والإعلام والنهوض بمؤشراتها التنافسية على جميع المستويات.
واطّلع سموه على الخطط الاستراتيجية للهيئة خلال عام 2024، ومشاريعها الحالية والمستقبلية في مجال العمل الإعلامي والثقافي في الإمارة.   

محمد بن حمد الشرقي
هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
الإمارات
الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
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