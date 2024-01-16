عمار النعيمي: الأعراس الجماعية علامة مضيئة تعزز قيم التكافل

عجمان (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، العرس الجماعي الخامس الذي نظمته مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان، مساء أمس، في قاعة البيت متوحد بعجمان لـ 56 عريساً من أبناء عجمان ومنطقتي مصفوت والمنامة.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأبنائه المواطنين، من خلال ما يقدمه من دعم للأعراس الجماعية، وتوجيهات سموه الدائمة بتسخير مختلف الإمكانيات للراغبين بالزواج، وتيسير الصعاب التي تواجههم في سبيل إقامة أسرة إماراتية متماسكة يربطها الود والمحبة.

وأكد سموه أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أول المشروعات التحولية في عام 2024، والتي أطلقها تحت شعار: «الأسرة أساس الوطن»، يعكس اهتمام الدولة بترسيخ الاستقرار الأسري الذي يعزز استقرار المجتمع، ويدعم مسيرة الوطن وريادته. وأثنى سمو ولي عهد عجمان على جهود صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ورعايته ومساندته للشباب لتكوين وتعزيز القيم الأسرية والتقاليد الإماراتية.

وقال سمو ولي عهد عجمان: إن الأعراس الجماعية تُعد علامة مضيئة ومشرقة ومهمة تعزز قيم التكافل والتعاون في مجتمعنا، وتقلل تكاليف ونفقات الزواج، وتؤدي إلى ترشيد الصرف، والبعد عن المغالاة والإسراف الذي يثقل كاهل الشباب في مقتبل حياتهم الزوجية.