الأربعاء 17 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار النعيمي: الأعراس الجماعية علامة مضيئة تعزز قيم التكافل

عمار النعيمي لدى حضوره العرس الجماعي (وام)
17 يناير 2024 01:00

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
اتحاد مصارف الإمارات: القطاع المصرفي الوطني يحافظ على قوته ومتانته رغم التحديات العالمية
ارتفاع قيمة التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 11 شهراً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، العرس الجماعي الخامس الذي نظمته مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان، مساء أمس، في قاعة البيت متوحد بعجمان لـ 56 عريساً من أبناء عجمان ومنطقتي مصفوت والمنامة.
وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأبنائه المواطنين، من خلال ما يقدمه من دعم للأعراس الجماعية، وتوجيهات سموه الدائمة بتسخير مختلف الإمكانيات للراغبين بالزواج، وتيسير الصعاب التي تواجههم في سبيل إقامة أسرة إماراتية متماسكة يربطها الود والمحبة.
وأكد سموه أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أول المشروعات التحولية في عام 2024، والتي أطلقها تحت شعار: «الأسرة أساس الوطن»، يعكس اهتمام الدولة بترسيخ الاستقرار الأسري الذي يعزز استقرار المجتمع، ويدعم مسيرة الوطن وريادته. وأثنى سمو ولي عهد عجمان على جهود صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ورعايته ومساندته للشباب لتكوين وتعزيز القيم الأسرية والتقاليد الإماراتية.
وقال سمو ولي عهد عجمان: إن الأعراس الجماعية تُعد علامة مضيئة ومشرقة ومهمة تعزز قيم التكافل والتعاون في مجتمعنا، وتقلل تكاليف ونفقات الزواج، وتؤدي إلى ترشيد الصرف، والبعد عن المغالاة والإسراف الذي يثقل كاهل الشباب في مقتبل حياتهم الزوجية.

عمار النعيمي
الأعراس الجماعية
ولي عهد عجمان
عجمان
الإمارات
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
الرياضة
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
اليوم 11:07
اتحاد مصارف الإمارات: القطاع المصرفي الوطني يحافظ على قوته ومتانته رغم التحديات العالمية
اقتصاد
اتحاد مصارف الإمارات: القطاع المصرفي الوطني يحافظ على قوته ومتانته رغم التحديات العالمية
اليوم 10:56
«سلة الفرسان» تستعيد «نغمة الانتصارات» في «سوبر غرب آسيا»
الرياضة
«سلة الفرسان» تستعيد «نغمة الانتصارات» في «سوبر غرب آسيا»
اليوم 10:30
ارتفاع قيمة التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 11 شهراً
اقتصاد
ارتفاع قيمة التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 11 شهراً
اليوم 10:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©