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«تنفيذي الشارقة» يبحث تعزيز منظومة العمل الحكومي

ولي عهد الشارقة مترئساً اجتماع المجلس بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
17 يناير 2024 00:59

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.
بحث الاجتماع جملة من الموضوعات الحكومية المهمة التي تهدف إلى تعزيز منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى خدماته، ومواصلة تنفيذ أفضل المشروعات التنموية التي تنعكس على مستوى الحياة الكريمة، وتوطيد التلاحم الاجتماعي.
واعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2014م بشأن تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، والذي سيتضمن مجموعة من التعديلات التي تواكب التطور الأكاديمي والعلمي، والتوسع في مجالات الإدارة والأبحاث والرقي بالمنظومة التعليمية والتدريبية.
ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية. كما اعتمد المجلس تجديد هيئة الطرق والمواصلات لاتفاقية خدمة توفير المركبات الفارهة عن طريق الحجز الإلكتروني باستخدام التطبيقات الذكية، وفقاً لنظام حق الامتياز، مع إضافة المزيد من الأنظمة التي تساعد على ترقية مستوى الخدمة، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين وسلامتهم.

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