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مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج «قيم الجيل الباني»

مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج «قيم الجيل الباني»
17 يناير 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد) 

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أطلقت مدارس الإمارات الوطنية برنامج «قيم الجيل الباني»، ترسيخاً لرؤيتها في الاعتزاز بالتراث الثقافي لدولة الإمارات وكجزء من منهجها الوطني في تعزيز الهوية الإماراتية، وغرس قيمها النبيلة وتقاليدها الأصيلة في نفوس طلبتها، وذلك بهدف ترسيخها، وحرصاً على حمايتها، وتعزيزاً لجهود الدولة الرامية للحفاظ على الهوية الإماراتية الأصيلة. 
ويأتي البرنامج لتأكيد الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدرسي في سبيل تعزيز الهوية الوطنية ودعم فكرة تأصيل القيم في نفوس الناشئة والتي تعتبر جزءاً مهماً من منظومة الأخلاق والسلوكيات التي ترسم شخصية المواطن الإماراتي وتحدد ملامح هويته الوطنية، وتعرفهم بعادات وبتاريخ المجتمع الإماراتي، وتقاليده وأعرافه الأصيلة لتحقيق الاستدامة في المحافظة على الموروث الثقافي والشعبي والديني الأصيل لشعب الإمارات.

مدارس الإمارات الوطنية
الإمارات
التراث الثقافي
الهوية الإماراتية
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