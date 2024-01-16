«نحن الأقوى».. في مركز جبل حفيت المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، ورشة بعنوان «نحن الأقوى»، وذلك ضمن خدمة «طفولة آمنة» في مركز جبل حفيت المجتمعي بمدينة العين، وتهدف الورشة إلى تمكين الأطفال من حماية أنفسهم من مخاطر التقنيات الحديثة.

وتسعى الخدمة إلى تنمية قدرات الأطفال والشباب الذاتية والإبداعية وتوجيه سلوكياتهم وحمايتهم، وتمكينهم من التخطيط السليم لمستقبلهم الاجتماعي والمهني، ونشر التوعية بكيفية حماية الأطفال من مختلف أنواع الإساءة التي قد يتعرضون إليها، ووقايتهم من مخاطر التقنيات الحديثة، وذلك عبر ورش تفاعلية تقدمها المؤسسة لفئة الأطفال من 6 إلى 12 سنة.

وقالت منيرة النعيمي منسق برامج وفعاليات في مؤسسة التنمية الأسرية: تولي المؤسسة اهتماماً كبيراً بفئة الأطفال والشباب، وتقدم أفضل الخدمات والبرامج لهم لملء أوقات فراغهم بالأنشطة المفيدة التي تساعدهم على تعزيز قدراتهم المعرفية والإبداعية، وتهدف ورشة «نحن الأقوى» إلى إكساب الأطفال المعارف والمهارات في مجال الحماية الشخصية، وبما يتناسب مع خصائصهم النمائية، وتزويدهم بالمفاهيم السليمة المتعلقة بأنواع الإساءة وعوامل خطورتها.

وتابعت: إن توعية الأطفال بأهمية حماية أنفسهم من الإساءة النفسية أو الجسدية، أو الاجتماعية، أو الإلكترونية التي قد يتعرضون لها أمر في بالغ الأهمية، بالإضافة إلى ضرورة من حماية أنفسهم من مخاطر التقنيات الحديثة وكيفية التعامل معها.