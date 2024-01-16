ملابس شتوية من «دفء وأمان» لعمال العين

العين (الاتحاد)

في حديقة الوادي بمدينة العين، وضمن المبادرة السنوية الثالثة «الخير في عيال زايد»، نظم فريق «شكراً لعطائك التطوعي» بالتعاون مع بلدية مدينة العين مركز وسط المدينة، مبادرة إنسانية بعنوان: «دفء وأمان»، وتضمنت المبادرة تقديم الملابس الشتوية لعمال خدمات النظافة والحدائق وذلك برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري.

وأكد سيف الرحمن أمير رئيس مجلس إدارة فريق«شكراً لعطائك التطوعي» أن المبادرة التي شملت 150 فرداً من العمال بمدينة العين تقام للسنة الثالثة بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي والتضامن بين مختلف فئات المجتمع، ودعم فئة العمال من أبناء الجاليات المقيمة على أرض الإمارات.