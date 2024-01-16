«ربع قرن» ينطلق 27 يناير بتجربة استثنائية ملهمة

الشارقة (وام)

تنظم مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين يومي 27 و28 يناير الجاري «موسم ربع قرن» بهدف إبراز الدور الريادي الذي تلعبه المؤسسات المنضوية (أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة ومؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير») في إعداد أجيال واعية ومؤثرة تساهم في التأثير الإيجابي في المجتمع وخدمته وتطوره. وتأتي هذه الفعالية التي ستقام في مركزي الطفل بالقرائن وسجايا فتيات الشارقة لتسلط الضوء على كوكبة من الموهوبين والمتميزين في مؤسسات ربع قرن في مختلف المسارات والذين سيكون لهم دور بارز وفاعل في نقل معارفهم وخبراتهم لأقرانهم. وقال خالد الناخي، مدير الشارقة لتطوير القدرات «تطوير»، رئيس اللجنة العليا المنظمة «لموسم ربع قرن»: «سيكون الجمهور على موعد مع تجربة ملهمة سيخوضونها خلال يومين مليئين بالأنشطة والورش التفاعلية المبتكرة في مختلف المجالات منها العلمية والتكنولوجية والمهارات الحياتية وورش في اللغات والآداب والفنون والمسرح والموسيقى وذلك وسط أجواء احتفالية مميزة».

وأضاف الناخي: «نهدف من خلال موسم ربع قرن لتعريف الجمهور بالنهج التكاملي المستدام الذي تقوم عليه مؤسسات ربع قرن من خلال تصميم برامج وأنشطة تستشرف المستقبل بهدف اكتشاف وتنمية واستثمار طاقات الأطفال والناشئة والشباب في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار».

وسيشهد برنامج «موسم ربع قرن» تقديم عروض مسرحية لنخبة من الموهوبين في مسار المسرح وفنون العرض، بالإضافة إلى ورش صناعة الدمى وخيال الظل كما سيستمتع الحضور بأداء حي لمعزوفات موسيقية متنوعة من إبداعات منتسبي مؤسسات ربع قرن الذين تلقوا تدريبات مكثفة على أيدي نخبة من المختصين.

وسيشتمل برنامج موسم ربع قرن أيضاً على ورش في الرسم والتشكيل وورش تفاعلية حول اكتشاف المريخ بالروبوتات وورش الطائرات من دون طيار بالإضافة إلى جلسات نقاشية لشورى أطفال وشباب الشارقة وورش قرائية.